Pa, zaplešimo

Pokazuje to nova Microsoftova studija. Na uzorku od svojih više od 61 tisuće zaposlenika Microsoft je analizirao kako je rad od kuće u prvoj polovici prošle godine utjecao na suradnju i komunikaciju unutar timova, ali i među njima. Kompanija je analizirala metapodatke svojih zaposlenika, kao što su e-mailovi, kalendari, poruke, video i audio pozivi i radni sati, tijekom prvih šest mjeseci prošle godine. Suradnja među zaposlenicima postala je statičnija, a oni izoliraniji. Ljudi su manje komunicirali s onima izvan svojih organizacijskih jedinica, a pao je i udio sinkronizirane komunikacije u stvarnom vremenu (poput sastanaka, poziva). Zamijenio ga je veći udio asinkrone komunikacije, kao što je e-mail. To je dovelo do manje razmjene informacija među zaposlenicima, a utjecalo je i na produktivnost i inovativnost radnika.