Kad stan pretvoriš u ured

Pri potpisivanju novih ugovora s leasing-kućom posljednjih nekoliko godina pravila su se promijenila, a da jedna poduzetnica, koja desetak godina kupuje aute kod iste leasing kuće s kojom je na kraju imala neugodno iskustvo, to nije ni znala. Odnosno, nije znala što je potpisala jer nije čitala ona sitna slova koja nam često uglave kao da je sadržaj tih riječi marginalan. Naime, leasing-poduzeće zahvaljujući tim rečenicama ispisanima malim slovima jedino je moglo odlučiti kojem će kupcu prodati automobil nakon isteka operativnog leasinga. Drugim riječima, poduzetnici su bile vezane ruke jer više nije imala pravo prvokupa (isplatiti preostali dug i kupiti automobil za sebe) i nije mogla odlučiti da vozilo za isti taj preostali iznos do konačne isplate kupi neki njezin radnik. Sad je o tome odlučivala isključivo leasing-kuća, a to znači da je automobil mogla prodati i za višu cijenu od one koju bi dobila da je poduzetnici ostalo pravo da odlučuje. Lider