Divlje imaju party s osama, pitome su veganski all inclusive

Stara je izreka da je ubod ose jak kao ubod pet pčela, što nije baš točno, ali je istina da obično više boli i duže traje. Osim toga, pčela ubode samo jednom i ugine, dok osa može ubosti nekoliko puta zaredom. Osu ćete možda uspjeti otjerati, ali također riskirate da vas ubode ovaj žuto-crni kukac. Puno je bolje ostaviti je na miru jer će ona sama otići kad shvati da smo joj previše. Laganim pokretom se može otjerati od čaše, voća ili tanjura, ali će se vjerojatno uskoro vratiti. Osama smo inače manje zanimljivi ako ne nosimo šarene boje i ne nosimo parfem, ali privlači ih i znoj. Pogotovo u drugoj polovici ljeta, čini se da osa ima više, da su nametljivije, a i agresivnije. Ovaj osjećaj nije potpuno bez temelja. Krajem kolovoza dolazi do velike promjene u životnom ciklusu osa: Matice prestaju polagati jaja i lučiti feromone koji radilice „tjeraju“ na rad i donošenje hrane u gnijezdo te brigu o leglu. N1