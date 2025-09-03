Divlje imaju party s osama, pitome su veganski all inclusive
U smokvama nema mrtvih osa – barem ne u onima koje kupujemo
Proces oplodnje divljih smokava uključuje ose roda Blastophaga grossorum, koje u njima polažu jaja i nestaju dok plod dozrijeva. No to vrijedi samo za divlje sorte. Pitome smokve, kakve nalazimo u trgovinama, ne trebaju ose za sazrijevanje i u njima nema insekata. Osim toga, smokve se rijetko tretiraju pesticidima i spadaju među najprirodnije voće. Ukratko – slobodno uživajte, smokve su čiste, nutritivno bogate i potpuno veganske. Kaže stručnjak za smokve za Index.