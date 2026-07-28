Jezike osvajača svi razumiju
U svijetu je u upotrebi otprilike 7500 jezika, najzastupljeniji engleski i mandarinski
Nova studija u časopisu Science otkriva da je čovječanstvo u prvom tisućljeću doživjelo lingvističko “zlatno doba” s desecima tisuća aktivnih jezika. Prije 12.000 godina postojalo ih je do 6200, no prelazak na poljoprivredu i rast populacije potaknuli su pravu jezičnu eksploziju. Ipak, širenje moćnih carstava i europski kolonijalizam drastično su potisnuli tu raznolikost. Od nekadašnjeg bogatstva, danas je u upotrebi oko 7500 jezika, pri čemu čak 90% svjetskog stanovništva govori svega 10% najdominantnijih jezika, dok polovici preostalih prijeti potpuno izumiranje. Pokraj engleskog i mandarinskog, najzastupljeniji su hindski, španjolski, arapski i francuski jezik. HRT