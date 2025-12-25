Kad ni AI ne zna „što je pjesnik htio reći“
Zašto neka drevna pisma još uvijek ne možemo pročitati – od Olmeka i Inda do Krete
Brojna drevna pisma – od epi-olmečkog i indskog do rongoronga i lineara A – i dalje su nerazriješene zagonetke. Lingvistkinja Svenja Bonmann objašnjava da je problem u malom broju kratkih natpisa, nedostatku „Kamena iz Rosette“ i nepoznatim jezičnim obiteljima. Iako umjetna inteligencija može prepoznavati obrasce, bez dovoljno podataka ne može ponuditi pouzdana rješenja. Upravo zato neka pisma možda nikada neće biti dešifrirana – i u tome leži njihova trajna fascinacija. DW