Evakuacija na dan tjera učenike iz škole malo van
U travnju 500 lažnih dojava o bombama u školama, sve upućuje na hibridno ratovanje
Tijekom travnja 2026., Hrvatsku je pogodio val od preko 500 lažnih dojava o bombama, primarno ciljajući škole i bolnice. Iako je policija u Dubrovniku uhitila jednog lokalnog počinitelja pod utjecajem alkohola, većina prijetnji stiže s inozemnih servera putem VPN-a i kriptiranih servisa, što ukazuje na organizirano hibridno ratovanje. Stručnjak za Bug upozorava da je atribucija napadača iznimno teška zbog “bulletproof” hostinga u zemljama koje ne surađuju s Interpolom i počinitelji se uglavnom ne nađu. Bilo to pojedinci sa psihopatskim osobinama ili organizirane grupe, cilj kampanje je izazivanje panike i testiranje sustava, a kraj krize ovisi isključivo o tome kada će napadači procijeniti da su ispunili svoje motive.