Grad - memorijalni centar

Nalaze li se muzeji u Vukovaru ili se Vukovar nalazi u muzeju? Ima li Vukovara i izvan muzeja? Na to smo pitanje pokušali odgovor naći u razgovoru s vukovarskim gradonačelnikom Ivanom Penavom. U tom trenutku spazili smo mladića koji se na vidan i neugodan način izdvajao od svih nazočnih: naime, niti mu je ruka bila na srcu niti ukrštena s drugom rukom u gestu pijeteta. – Ej, majstore, šta je to? – povikao je tada Penava na njega. – Što ti misliš tko si? Kako se to ponašaš, sram te bilo! U nastavku intervjua Penavu su ispitivali što je s “Vukovarom izvan muzeja”, odnosno s privredom i ostalim aspektima svakodnevnog života, na što Penava nije imao odgovore. Ne zna za tvornicu Borovo. U Borovu je bio važan rani pokolj od četničke ruke. Iz Borova je Blago Zadro, on je bio veliki heroj Domovinskog rata. Jedino što Vukovarci imaju priliku doživjeti je obilježavanje pijeteta, 24 sata dnevno i 7 dana tjedno su u svečanom stavu mirno, prakticirajući memorijalnost. A za ovog mladića koji nije imao ruku na srcu Penava je otkrio ekskluzivu: izgradit će novi memorijalni centar svakodnevice u Vukovaru. Ironični Forum.tm.