Ni u miru nema mira

Nakon Drugog svjetskog rata nijedan veći europski grad nije bio izvrgnut tolikom uništavanju, s izravnom materijalnom štetom procijenjenom na 9.5 milijardi kuna. Napad na Vukovar kulminaciju je doživio u studenom, kada su izvršeni deseci zračnih napada, a u pojedinim danima na grad je padalo i do 11.000 granata, bombi i raketa. Danas vukovarsko stradanje simbolizira rat i hrvatsku obranu u njemu. Umjesto da to doista bude dan sjećanja, on služi za skupljanje najjeftinijih političkih poena, uz redovita prepucavanja i ideološke podjele te, treba to reći izravno, širenje mržnje pod paskom gradonačelnika Vukovara Ivana Penave.