„Takve manifestacije teško je lišiti političkog naboja jer one i jesu par excellence politički događaji“, kazao nam je politički analitičar Jaroslav Pecnik. „Ali nedostaje mudrosti državnika kakvih mi nažalost nemamo“, dodao je, „pa da kanaliziraju to u prikladnoj mjeri i pošalju poruke koje bi htjeli. Svi bi morali imati osjećaja i pameti da ne bace u drugi plan tragediju onog vremena zbog svojih interesa. Pa i da uz reminiscenciju povedu računa o životu Vukovaraca danas.“ Pecnik napominje da bi se duhovi u sadašnjem dobu morali smirivati namjesto raspirivati, ako je ikome stalo do elementarnog dostojanstva žrtve i sjećanja na nju, kao i dobrobiti svih onih ljudi koji u ovom trenu žive u Vukovaru. „Antagonizmi u politici i društvenom životu su normalni i načelno poželjni, ali to se ne bi smjelo činiti preko leđa onih koji je zadesila jedna takva ratna tragedija.”, ističe Pecnik. Deutsche Welle