Ili su im samo isključili struju

Predstavnik suvlasnika – prema ZOV u članku 44. st. 1.navodi da upravitelj djeluje kao opunomoćenik suvlasnika. Isti zakon u članku 45. st. 1. određuje da je upravitelj nalogoprimac suvlasnika. Temeljem navedenog, bit će nam posve jasno da svi ti oblici čvrsto upućuju da je stvarni ugovorni predstavnik suvlasnika stanova upravitelj zgrade! Bacili su u polje minu ne mareći kome će i kada eksplodirati pod nogama, a bogami mnogima je eksplodirala. U bezbroj slučajeva suvlasnici su se suočili s još jednim kvazi upraviteljem koji se je osilio i koji im na razne načine zagorčava život, toliko da prvi upravitelj ni ne dolazi do izražaja. Činjenica je da velika većina suvlasnika zaista ne želi preuzeti takvu ulogu i da mnogi od onih koji se u to ipak upuštaju to čine isključivo radi rješavanja nekog osobnog problema. Zato prijedlog da se ta funkcija ukine kao obveza za zajednicu suvlasnika stanova i da se kao alternativa dozvoli da se osnuju vijeća suvlasnika od najmanje tri člana. Zgradonačelnik