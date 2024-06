Kao u hotelu

Porezna uprava lani je zabilježila gotovo 29 tisuća kupoprodaja stanova, što je pad od 6,9 posto u odnosu na godinu prije. U 2023. je prosječna cijena novogradnje dostigla 2.250 eura po kvadratu, dok je u Zagrebu dostigla i 2.700, navodi DZS, a prenosi HRT. Najskuplji stambeni kvadrati u zemlji prodani su lani u općini Bale. Mjestašce je to od samo 1.300 stanovnika, no radi se o idealnom mjestu za mlade obitelji, investitore i strance. Za razliku od drugih primjera, u Balama se građevinske dozvole izdaju u tek nekoliko dana. Općina se može pohvaliti efikasnom birokracijom i odličnom lokacijom. Starogradska jezgra uskoro ide u obnovu, no u Balama nema apartmanizacije i pretjerane gradnje, dok je broj turističkih ležaja smanjen s deseti tisuća na četiri tisuće. Tportal