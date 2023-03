Dok djedice recikliraju, fanovi njihove punokrvne originale biraju

Irski rockeri U2 objavit će 1. prosinca svoj 14. studijski album ‘Songs of Experience’, opisan kao “zbirka pisama napisanih kao da smo mrtvi”. Bono kaže da mu je koncept predložio irski pjesnik Brendan Kennelly pa da su pjesme pisane u obliku posthumnih pisama njemu najdražih ljudi – obitelji, prijateljima, fanovima. U2 su objavili pjesme s novog albuma – Get Out of Your Own Way, You’re the Best Thing About Me i The Blackout. Rolling Stone