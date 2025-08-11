Kad je Maksimir bio veći od hipodroma – barem u decibelima
U2 Zagreb 2009. i dalje drži status najspektakularnije (strane) produkcije, razlog leži u kombinaciji faktora koji se rijetko poklapaju
Ono što je činilo U2 360° Tour posebnim nije bila samo brojka. Pozornica visoka 50 metara, nadimka “The Claw”, bila je najveća ikad konstruirana, a konfiguracija je omogućavala publici da okruži bend sa svih strana. U doba kada su veliki koncerti u Hrvatskoj uglavnom značili standardne rock produkcije, U2 su donijeli nešto što je graničilo s umjetničkom instalacijom. Ali možda je najvažniji faktor bio trenutak u kojem se koncert dogodio. Hrvatska je 2009. bila u procesu pridruživanja Europskoj uniji, Zagreb se pozicionirao kao regionalni centar, a veliki međunarodni kulturni događaji imali su simboličku težinu koja je nadilazila puko glazbeno iskustvo. U2 je pretvorio Zagreb u rock centar svijeta. Usprkos brojnim pokušajima, nitko od stranih izvođača nije uspio ponoviti taj uspjeh. Domaći izvođači imaju svoja pravila – Thompsonov rekord je to nadmašio, ali kada govorimo o stranim imenima i svjetskim turnejama, U2 Zagreb ostaje nenadmašen. Dijelom je to zbog promjena u glazbenoj industriji. U2 Zagreb nije bio samo koncert, već kulturni fenomen koji je ujedinilo generacije slušatelja. Muzika