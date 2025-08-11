Kad je Maksimir bio veći od hipodroma – barem u decibelima

Vođa irskog benda U2 Bono ocijenio je u nedjelju da je način na koji je Turska primila sirijske izbjeglice “lekcija za cijeli svijet”, navodi se u video snimci objavljenoj na stranici turskog premijera Ahmeta Davutoglua.

Dok se Turska priprema od ponedjeljka početi primati migrante vraćene iz Grčke, u skladu sa sporazumom s EU-om, Bono je pozdravio toleranciju Turske u kojoj se već nalazi oko 2,7 milijuna sirijskih izbjeglica.

“Zadivljen sam velikodušnošću turskog naroda. To je nevjerojatno”, rekao je opisujući Tursku kao “lekciju za cijeli svijet”.

Davutoglu i Bono susreli su se u palači Cankaya u središtu Ankare a Bono je kazao kako bi svijet morao shvatiti kako je teška cijela situacija za turski narod.

“Nakon godina sukoba ljudi se i dalje primaju u svakom gradu ili selu”, rekao je Bono u toj video snimci.