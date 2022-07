Eldorado u srcu Afrike

Da revizionističko shvaćanje povijesti može imati smrtonosne posljedice trenutno pokazuje ruski agresorski rat u Ukrajini. I prije izbijanja rata Putin se okušavao kao povjesničar. U srpnju 2021. objavio je esej pod naslovom “O povijesnom jedinstvu Rusa i Ukrajinaca”. U tekstu iz 2021. on optužuje Zapad zbog “opasnog revizionizma”. Putin se tome želi suprotstaviti kao “sveznajući državnik” koji zna “jednu povijesnu istinu”. Istina, koja prema Putinu glasi: Rusi i Ukrajinci oduvijek su bili jedan intelektualni entitet. Zapad je taj, prema Putinovom mišljenju, koji pokušava Ukrajinu pretvoriti u “anti-Rusiju”. Rusija to, prema njegovim riječima, nikada neće dopustiti i, ako je potrebno, spriječiti će to silom i upotrebom oružja. Mnogi obrasci etno-nacionalističkog pogleda na povijest, koji imaju Putin i njegove pristaše u Kremlju, također se mogu pronaći među kineskim dužnosnicima. Pri tome Kina želi proći bolje od Sovjetskog Saveza, koji kineski predsjednik Xi Jinping više puta navodi kao upozoravajući primjer. DW