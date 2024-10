Smanjite taj porezni gas, prosim

List NZZ am Sonntag izvještava da je konobar iz Züricha u lipnju u džep stavio plaću od 16.500 franaka (oko 17.200 eura), zahvaljujući novom načinu nagrađivanja, prema kojemu zajedno s vlasnikom restorana dijele ukupni prihod. 56-godišnji ugostitelj Michel Péclard, koji je zajedno s partnerom vlasnik 16 lokala, objasnio je tjedniku NZZ am Sonntag da ljeti, kada su čak i terase pune gostiju, mora imati na raspolaganju što veći broj konobara, a kako bi ih zadržao, dogovorio se s njima da će im na plaći dodati iznos koji varira i iznosi između 7 i 8% ukupnog prihoda. Rezultat je da “u prosjeku naši zaposlenici dobivaju između 8.000 i 12.000 franaka mjesečno”, objašnjava Péclard. Najveća do sada primljena plaća iznosi 16.500 franaka (bez napojnica) i isplaćena je u lipnju. Poslovni