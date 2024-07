Oi, mate. You got a loicense for that?

Na toj snimci Britanac, koji živi u Hrvatskoj već tri godine (nije Paul Bradbury), uživa na plaži u Sukošanu i govori: “Kad Hrvati kažu da žele napustiti Hrvatsku i živjeti u Njemačkoj ili Engleskoj, mislim da su ludi. Vidite ovo. Ja sam u Sukošanu, ovo mi je najdraža plaža. Sviđa mi se jer nema puno turista, ima glazbu, bar, restoran i mjesto za odmaranje. Njegova snimka skupila je preko 150 tisuća pregleda i mnogo kritika. “Probaj zaraditi 900 eura, 500 eura platiti najam stana, a da ti ostalo ode na hranu i malo ostane za druge stvari. Nikad nisam bila na toj plaži. Ne mogu si to priuštiti“, “Ludo je koliko Hrvata ne može si priuštiti ljetovanje u vlastitoj državi”, “Ljudi odlaze iz Hrvatske zbog financijskih razloga.”… No, on je kasnije u odgovoru rekao kako većina ljudi ne gleda izvan okvira i da slični problemi postoje u svim državama. Index