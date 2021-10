Nacionalna garda zaposjela je zgradu Kongresa u kojoj su zastupnici raspravljali o opozivu Donalda Trumpa zbog poticanja na pobunu. Prijedlog je prošao, no Trump će ostati na položaju do kraja, što je idući tjedan, jer će saslušanje pred Senatom početi nakon što Biden prisegne (CNN). Trump će biti prvi američki predsjednik koji prolazi impeachment dva puta.

The US Capitol is now a military base. Massive show of force outside. National Guard is armed with rifles and spread just few feet apart along perimeter as House prepares to impeach the president pic.twitter.com/cPspvZMBUF

— Erik Wasson (@elwasson) January 13, 2021