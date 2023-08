Taj će nas stroj znati bolje od nas samih

Od prve do zadnje pjesme „Poyy“ je oda najljepšem periodu života koji upravo dogorijeva do noktiju. U nevjerojatno kratke 24 minute (nevjerojatne, jer i one ‘dogore u pet minuta’, pa se ovaj album mora konzumirati na repeat i nikako drugačije) kao da je uspio zahvatiti i sabiti sva ona beskrajna bezbrižna gradska gluvarenja i sve one razgovore iz sitnih sati koji volšebno ne vode nikud, kao i sve one brige i strahove koji donose buduće životne obaveze. O da, napravio je on i generacijski album, jer i on gleda neke nove trap klince koji oko njega cicaju neku novu agendu. Ravno do dna