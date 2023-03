Tvoje lice zvuči lažno

Globalno gledano, trenutno najvruće ime talijanske scene došlo je do svog trećeg studijskog albuma, ujedno prvog nakon pobjede na Eurosongu 2021. Iako mnoge kritike nesklone hvalama za novo izdanje, to nije slučaj s Ravno do dna: Zašto bi itko u situaciji u kojoj su sad Damiano David i njegova ekipa trebao sjesti u kombi i krenuo na truckanje od kluba do kluba po američkom kontinentu, kad mogu puniti arene? Ameri su jednom davno dreknuli: „Tršište!“ i postrojili se iza tog imperativa u globalnoj ekspanziji, a kad po istim pravilima tržišta uzvrati ‘periferija’, onda odjednom nastaje panika. „Rush!“ je ogledalo popularnosti, njenog sjaja i dekadencije. Kokain i šampanjac se cijede iz dobrog dijela tekstova, o seksu i požudi da se i ne govori, dakle sve ono o čemu pristojni rokeri već dugo ne pjevaju.