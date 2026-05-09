Selo koje se rastače

UN Turizam uvrstio je Slunj, s magičnim Rastokama, među 53 najbolja turistička sela svijeta koja uspješno spajaju autentičnost i održivost. Na prestižnoj listi nalazi se 16 europskih destinacija koje nude bijeg od masovnog turizma. Među njima su andorski Ordino, mađarski vinski centar Tokaj, talijanski Lerici sa svojim podvodnim laboratorijem te švicarski Morcote. Od srednjovjekovnih vlakova u Španjolskoj do moldavskih jata pelikana, ova mjesta dokazuju da budućnost putovanja leži u očuvanju tradicije, prirode i lokalne duše, daleko od gradske vreve i betona. Green