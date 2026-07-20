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Sine, da me u staračkom ne tuku
UN pokrenuo povijesne pregovore za zaštitu prava starijih osoba i borbu protiv “ageizma”
U Ženevi su pod vodstvom Argentine završeni jednotjedni UN-ovi pregovori o prvom sporazumu koji bi jamčio prava osobama treće životne dobi. Cilj je suzbijanje globalnog “ageizma”, ukidanje diskriminacije (poput prisilnog odlaska u mirovinu) te sprječavanje skrivenog zlostavljanja u domovima. Pritisak za donošenje ovog dokumenta ubrzali su pandemija i toplinski valovi, koji nesrazmjerno pogađaju starije. Iako UN predviđa da će stariji od 65 godina uskoro činiti petinu svjetske populacije, aktivisti upozoravaju da bi pregovori, zbog otpora pojedinih država i straha od troškova, mogli trajati godinama. Index