Statistika se popravlja, stvarnost malo teže
UNHCR: Broj izbjeglica u svijetu pao prvi put u 10 godina, ali kriza još traje
Izvješće UNHCR-a pokazuje da je u 2025. godini globalni broj raseljenih osoba pao prvi put u desetljeću, ponajviše zbog masovnog povratka 14,7 milijuna ljudi. Skoro tri milijuna Afganistanaca vratilo se kući zbog strožih politika Irana i Pakistana, dok je pad Assadovog režima vratio 1,3 milijuna Sirijaca. Ipak, većina se vraća u teške uvjete, ruševine i nesigurnost. Istovremeno, novi sukobi na Bliskom istoku u 2026. godini već stvaraju milijune novih izbjeglica, dok UNHCR dugoročno pokušava smanjiti postotak onih koji desetljećima ostaju zarobljeni u egzilu. Index