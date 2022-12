Većina građana sporo prihvaća promjene

Hvala Bogu da postoje Srbija i neke druge države jer, koliko god da nam je teško, oni su još gori od nas. To je kao ono u Americi, “hvala Bogu da postoji Mississippi” – šeretski je poentirao predsjednik Republike Zoran Milanović u govoru pred studentima novinarstva, na svečanosti povodom 60. godišnjice zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti, i tako još jednom demonstrirao izvanredno poznavanje kafanskog jezika, narodnih poslovica i pučke aforistike. “Thanks God for Mississippi” dosjetka je koju Amerikanci koriste kao alibi, podsjećajući da uvijek ima netko gori… Pogledajmo, uostalom, kakva je to država koju hrvatski predsjednik uz nadmoćni cerek uspoređuje sa Srbijom: Mala je to južna despocija, siromašna, sjebana i besperspektivna državica koja živi od financijske pomoći i subvencija Unije, u kojoj se novac okreće samo u trgovačkim centrima, kladionicama i kockarnicama, u kojoj više od polovice stanovništva živi ispod granice siromaštva, a mladi masovno bježe u ostale članice Unije. Boris Dežulović