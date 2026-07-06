Upozorenje javnih bilježnika: Bez čistih zemljišnih knjiga nema sigurne prodaje nekretnina - Monitor.hr
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A gdje je pečat?

Upozorenje javnih bilježnika: Bez čistih zemljišnih knjiga nema sigurne prodaje nekretnina

Hrvatska javnobilježnička komora upozorava da pravna sigurnost nekretnina ovisi o urednim zemljišnim knjigama, a ne o samom potpisivanju ugovora. Česte zablude, poput vjerovanja da se hipoteka automatski briše nakon otplate kredita ili da su usmeni obiteljski dogovori dovoljni, mogu trajno blokirati prodaju, darovanje i nasljeđivanje imovine. Iako javni bilježnici danas elektronički podnose prijedloge za upis, građani moraju sami provjeriti je li promjena doista provedena. Neusklađenost s katastrom i ignoriranje starih tereta najčešći su uzroci dugotrajnih i skupih sudskih sporova. Lider


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