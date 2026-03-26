Danas (08:00)

Nemaju svi lud da su papir

Uspješni psihopati: emocionalno hladni, ali društveno funkcionalni

Psihopatija se može podijeliti na dva skupa osobina: emocionalnu hladnoću i manipulativnost te impulzivno i antisocijalno ponašanje. Osobe kod kojih je izražen drugi faktor češće su nasilne, dok osobe s izraženim prvim faktorom, ali bez impulzivnosti, mogu biti uspješne i društveno funkcionalne. Riječ je o takozvanoj uspješnoj psihopatiji – takve osobe su smirene, samouvjerene, manipulativne i često se dobro snalaze u poslovnom svijetu. Teško ih je prepoznati jer nemaju izražene probleme u ponašanju, ali često imaju površne odnose i emocionalnu hladnoću prema drugima. U podcastu PSIHOLOGiJA – više o tome piše HRT


18.02.2025. (13:00)

Kao u fimu Minority Report

U Njemačkoj pokrenuli projekt PeRiskoP – kako prepoznati potencijalne počinitelje zločina i masakra

Ne radi se o osobama koje predstavljaju prijetnju zbog svojih vjerskih, političkih ili ideoloških stavova, nego o ljudima koji možda pate od psihičke bolesti ili gaje mržnju prema ljudima i stoga žele nekoga ubiti ili ozlijediti. Dakle, o osobama koje bi mogle počiniti teška ciljana nasilna djela, poput amok-napada ili terorističkog napada. Statistike pokazuju zabrinjavajući trend: udio osoba s mentalnim bolestima u zločinima poput ubojstava ili ubojstava iz nehaja kontinuirano je rastao posljednjih godina, dosegnuvši 16 posto u 2022. godini. Korištenjem kataloga kriterija policija procjenjuje rizik koji predstavljaju potencijalno nasilne ili naoružane osobe s mentalnim oboljenjima. Cilj je osigurati da nitko ne prođe „ispod radara”. No, isto tako upozoravaju da u pravnoj državi ne može postojati stopostotna sigurnost. DW… Tema na Forumu

13.10.2015. (08:00)

Izdaju nas nepca

Osobe koje vole gorko češće su psihopati

Znanstvenici su ustanovili da je kod osoba koje više vole napitke gorčeg okusa, poput crne kave bez šećera, piva ili tonik watera, zamijećena veća vjerojatnost razvoja karakteristika psihopata. Ljubitelji gorkog tako su češće nedruštvene osobe, sklone sadizmu, narcizmu, sebičnosti, te uživaju u tuđoj patnji i boli. Popular Science

27.05.2015. (08:34)

Born this way

Test koji otkriva je li netko psihopat

Renomirani kanadski psiholog Robert D. Hare, koji često pomaže FBI-u rješavati slučajeve, razvio je navodno nepogrešivu metodu procjene psihopatije. Prema njoj, psiholozi su jednostavan test s trik pitanjem kojim se može utvrditi razmišlja li netko poput serijskog ubojice. Radi se o priči o ženi koja je na sprovodu majke vidjela neznanca u kojeg se zaljubila, a zatim je ubila sestru – zašto? Jutarnji