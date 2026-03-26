Nemaju svi lud da su papir
Uspješni psihopati: emocionalno hladni, ali društveno funkcionalni
Psihopatija se može podijeliti na dva skupa osobina: emocionalnu hladnoću i manipulativnost te impulzivno i antisocijalno ponašanje. Osobe kod kojih je izražen drugi faktor češće su nasilne, dok osobe s izraženim prvim faktorom, ali bez impulzivnosti, mogu biti uspješne i društveno funkcionalne. Riječ je o takozvanoj uspješnoj psihopatiji – takve osobe su smirene, samouvjerene, manipulativne i često se dobro snalaze u poslovnom svijetu. Teško ih je prepoznati jer nemaju izražene probleme u ponašanju, ali često imaju površne odnose i emocionalnu hladnoću prema drugima. U podcastu PSIHOLOGiJA – više o tome piše HRT