Stoljeće šaptača gorilama
Ususret 100. rođendanu: Sir David Attenborough ima novi dokumentarac o gorilama
Legendarni sir David Attenborough, koji uskoro navršava 100 godina, vraća se u Ruandu u novom Netflixovom dokumentarcu “A Gorilla Story“. Film prati politička previranja i borbu za moć unutar grupe koju je utemeljila poznata gorila Pablo – isto ono mladunče koje je prije 50 godina ležalo na Attenboroughovim nogama (Kate on conversation). Kroz priču o rivalstvu mužjaka Gicurasija i Ubwuzua, film otkriva kompleksne društvene odnose primata, uključujući saveze, izdaje i važnost karaktera nad sirovom snagom. Danas, zahvaljujući naporima započetim s Diane Fossey, populacija gorila na planini Virunga broji 600 jedinki. Jutarnji, Guardian