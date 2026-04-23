Stoljeće šaptača gorilama

Ususret 100. rođendanu: Sir David Attenborough ima novi dokumentarac o gorilama

Legendarni sir David Attenborough, koji uskoro navršava 100 godina, vraća se u Ruandu u novom Netflixovom dokumentarcu “A Gorilla Story“. Film prati politička previranja i borbu za moć unutar grupe koju je utemeljila poznata gorila Pablo – isto ono mladunče koje je prije 50 godina ležalo na Attenboroughovim nogama (Kate on conversation). Kroz priču o rivalstvu mužjaka Gicurasija i Ubwuzua, film otkriva kompleksne društvene odnose primata, uključujući saveze, izdaje i važnost karaktera nad sirovom snagom. Danas, zahvaljujući naporima započetim s Diane Fossey, populacija gorila na planini Virunga broji 600 jedinki. Jutarnji, Guardian


Slične vijesti

20.01.2023. (09:44)

HBO može zahvaliti Davidu Attenboroughu za svoju novu hit seriju “The Last of Us”

24.09.2022. (00:00)

Zelena šetnja

Dokumentarac Davida Attenborougha u vrtovima Buckinghamske palače – s kraljicom u glavnoj ulozi

Ako je itko mogao zaviriti u vrtove kraljičine rezidencije, onda je to svakako legendarni Sir David Attenborough. Njih dvoje bili su veliki prijatelji i vršnjaci s kojim je preminula Elizabeta II. snimila i dokumentarni film u kojemu otkriva svoju biljnu oazu kao i zeleno naslijeđe projekt “Queen’s Commonwealth Canopy” čiji je cilj stvoriti globalnu mrežu zaštićenih šuma u svakoj od 53 zemlje Commonwealtha. Dokumentarni film “The Queen’s Green Planet” prati Davida i Elizabetu II. kako šeću vrtovima Buckinghamske palače. Njih dvoje snimljeni su kako čavrljaju dok šeću imanjem, uživaju u raskoši biljnog svijeta i istovremeno komentiraju buku helikoptera koji kruži iznad. Green

22.04.2022. (15:38)

David Attenborough dobiva UN-ovu najistaknutiju nagradu za zaštitu okoliša

23.01.2022. (17:00)

O biljkama - izbliza

BBC-ev Green Planet: Naš svijet iz nevjerojatne perspektive biljaka

Biljke žive tajne, gotovo nevidljive živote. Ali one su agresivne, kompetitivne i dramatične poput životinja – između vječne borbe za život ili smrt, suočene su s borbom za hranu i svjetlo, sudjeluju u žestokim obračunima za teritorij i očajnički pokušavaju razmnožiti i raspršiti svoje mlade. Među prvima koristeći novu tehnologiju snimanja filmova i najnoviju znanost, ‘The Green Planet’ otkriva ovaj čudesan i prekrasan svijet biljaka, a možete ga gledati od 23. siječnja (danas) u 18 sati na kanalu BBC Earth. Tportal

19.07.2021. (22:00)

David Attenborough: Svi bi u dvorištu trebali ostaviti žlicu šećera, tako ćete pomoći pčelama

Britanski prirodoslovac David Attenborough savjetuje da svatko u svome dvorištu ostavi žlicu šećera kako bi se pčele mogle hraniti i dobiti dovoljno energije da se vrate do košnice. Naime, one često znaju biti preumorne da bi se vratile u košnicu. Trećinu hrane koju jedemo oprašile su pčele i on su zaslužne za hranjenje 90% svjetske populacije. “Kada bi pčele nestale s planeta, ljudima bi ostalo samo četiri godine života”, rekao je jednom prilikom Attenborough. N1 / Mirror

26.09.2020. (14:30)

Sad smo spašeni!

David Attenborough aktivirao se na Instagramu, odmah napravio rekord

Televizijski voditelj i prirodoslovac David Attenborough otvorio je u četvrtak profil na Instagramu, rekavši kako se odlučio koristiti tom društvenom mrežom da bi pomogao “svijetu u nevolji”. Kontinenti gore, ledenjaci se otapaju, koraljni grebeni umiru, ribe nestaju iz naših oceana. Ta lista ide dalje – rekao je i poslao umirujuću poruku – znamo što treba učiniti u vezi s time. Idućih tjedana objavljivat ću poruke kako bih objasnio koji su problemi i kako ih možemo riješiti. Attenborough je usput postavio rekord za najkraće vrijeme u kojem je došao do milijuna followera na Instagramu – trebalo mu je 4 sata i 44 minuta, prije njega rekord je držala Jennifer Aniston s 5 i 16 minuta.

David Attenborough has spent a lifetime travelling, exploring the wild places of our planet and documenting the living world in all its variety and wonder. He’s also witnessed the damaged caused. Saving our planet is now a communications challenge. We know what to do, we just need the will. That’s why we want to share this message on Instagram. Because there is hope and together, we can inspire change. Social media isn’t David’s usual habitat so while he’s recorded messages solely for Instagram, like the one in this post, we're helping to run this account. In case you’re wondering, ‘we’ are Jonnie and Colin and we worked with David on A Life On Our Planet. So, as well as sharing the messages he’s recorded especially for this account we’ll also post some exclusive clips and behind the scenes content. Stay tuned.

16.01.2020. (16:00)

Sir David Attenborough: Došao je trenutak krize klime… dok ovo govorim jugoistok Australije gori. Zašto? Jer temperature na Zemlji rastu

22.04.2019. (15:30)

Čuvajmo ju

Danas je Dan planeta Zemlje

Ujedinjeni narodi su 2009. proglasili 22. travnja ‘Međunarodnim danom majke Zemlje’, no počeci obilježavanja Dana planeta Zemlje sežu u 1970. godinu kad su diljem SAD-a održani ‘nacionalni skupovi o okolišu’ tj. prvi masovni prosvjedi za zaštitu okoliša.

25.01.2019. (15:30)

Ritam promjena izvan kontrole

Sir David Attenborough: Uništavamo prirodu, a s njom i sebe

“Jedina promjena za koju zna moderni čovjek jest da se mijenjamo vrlo, vrlo brzo. Lako je ignorirati dokaze i nastaviti po starom, vjerovati u zlu kob… Moramo se prestati optuživati i poduzeti nešto konkretno. Ako ništa ne poduzmemo, na horizontu su propast naše civilizacije i nestanak većeg dijela vrsta. Mi smo dio cjelovitog ekosistema. Ključna sastavnica ljudskog života jest zdrava planeta. Mi uništavamo prirodu, a s njom i sebe” – upozorava dokumentarist Sir David Attenborough (92) kojeg s pravom smatraju britanskim nacionalnim blagom.