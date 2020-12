Zanimljiva emisija. I dok troje gostiju, doktori i imunolozi nose maske u studiju, urednica Olja Bećković ne nosi i pita doktora “šta mi to nismo shvatili, jesmo glupi, jesmo debili…” Odgovara joj doktor Milanko Šekler: “Trebate više da se družite samnom. Ako ste vi inficrani, a ja nisam, mene moja maska štiti 20%. Ona ne može da spreči da prođe virus. Virus je 125 nanometara znači on će da prođe kroz to bez problema. Ako vi nosite masku, kao infektivna, a ja kao zdrav ne nosim onda me vaša maska štiti 80%. Ako oboje nosimo masku skoro 99 posto.” Prijedlozi za utisak nedelje počinju ovdje.