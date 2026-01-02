Umjetnost u drugom planu

Po uzoru na francuski Praznik filma, ali i druge događaje u glavnom gradu kao Noć muzeja, Jovan Marjanović s ponosom ističe rast kino tržišta u Bosni i Hercegovini, istaknuvši kako je broj posjetitelja u prošloj godini bio 1,3 milijuna, što je ohrabrujuće. Posebno su ponosni na Noć kina, čiji je cilj privući ljude koji inače ne odlaze u kino. Napretku su doprinijeli i novi multipleksi, kao i ulaganje u postojeća kina. Ne iznenađuje dominacija američkih filmova nad domaćim, no i na tom planu bilježe rast. Prethodnih godina, domaća kinematografija Bosne i Hercegovine imala je zapaženije uspjehe, s filmovima poput “Amaneta” i “Praznika rada”, te “Deset u pola” Danisa Tanovića, privlačeći desetine tisuća gledatelja. U kontekstu bosanskohercegovačke medijske produkcije, Marjanović ističe značajan porast domaćih televizijskih serija koje podržava BH Telecom, a na kojima rade talentiraniji redatelji i filmski radnici. Bilježe povećanje proizvodnje serija i filmova, rastu upisi na Akademije, dok Sarajevo Film Festival igra važnu ulogu kao mjesto susreta i razmjene iskustava za filmske profesionalce iz regije i Europe. Forbes