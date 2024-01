Važna točka na filmskoj karti

Vjeruje se da je ime Hollywood taj dio Los Angelesa dobio krajem 19. stoljeća, zbog brojnih grmova božikovine (holly). No, ime se tek počelo naširoko koristiti početkom 20. stoljeća, usporedno s rastom filmske industrije. Prvi filmski studio Nestor Company pokrenut je 1911. godine i ubrzo postao centar filmske proizvodnje u SAD-u. Tu su rođene prve ikone – Charlie Chaplin, Buster Keaton i Mary Pickford, kao i prvi veći produkcijski pothvati (poput Birth of a Nation, Generala i Metropolisa). No, pravi studijski procvat kreće sa zvučnim filmovima, kada studiji preuzimaju kontrolu nad čitavim produkcijama. Iako im je udarac kasnije zadala pojava televizije, filmska industrija se izvukla sve većim projektima – prvim blockbusterima. No Film School