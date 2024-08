Nisu samo klima uređaji na tapeti

Porez se ne bi plaćao na nekretnine u kojima se stanuje te one koje se dugoročno iznajmljuje. Primorac je kazao da oni koji najmanje 10 mjeseci godišnje iznajmljuju nekretnine ne bi plaćali taj porez, dok bi ga oni koji se bave kratkoročnim iznajmljivanjem morali plaćati. To znači da će i one jedinice lokalne samouprave koje dosad nisu naplaćivale porez na nekretnine to morati činiti. Također, dosadašnje granice poreza će se povećati. Gornja granica poreza na nekretnine mogla bi se udvostručiti sa sadašnjih 5 eura po metru četvornom na 10 eura po metru četvornom. U ponedjeljak će predstaviti izmjene, cilj je proširiti bazu nekretnina koje će se obuhvatiti porezom i izmijeniti raspon i uvesti obvezu raspona. Index