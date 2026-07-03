Rimski carevi na aparatima od ljubomore

U sklopu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice uskoro se otvara novoobnovljeni lječilišni hotel Minerva s četiri zvjezdice. Ovaj kapitalni projekt Varaždinske županije, vrijedan oko 35 milijuna eura, sufinanciran je europskim sredstvima iz NPOO-a. Nakon osamnaest mjeseci radova, hotel kapaciteta 350 osoba ponudit će vrhunske smještajne, ugostiteljske i terapeutske sadržaje, uključujući unutarnje i vanjske bazene. Projekt podiže razinu usluge za pacijente HZZO-a te domaće i strane turiste, dodatno osnažujući poziciju Varaždinskih Toplica kao povijesnog i modernog središta zdravstvenog turizma. Nacional