Višim interesima

Finska i Rusija dijele približno 1.340 kilometara dugu granicu koja ne prati nijednu rijeku, planinu i prolazi rijetko naseljenim dijelovima država. “Ako Zapad podrži Ukrajinu da se ona odupre ruskoj invaziji i pobijedi u ratu, Balkan će se sigurno odreći Rusije i okrenuti Zapadu”, smatra general-major Pekka Toveri, nerezidentni suradnik finskog Instituta za vanjske poslove u programu finske vanjske politike, sjevernoeuropske sigurnosti i NATO-a. “Trenutno nam Rusija ne može prijetiti konvencionalnom vojnom silom pa bi mogla pribjeći korištenju hibridnog ratovanja, na primjer služeći se izbjeglicama. Ono što smo svi naučili jest to da Moskva poštuje samo silu. Ako ste dovoljno jaki, Rusija će vas ostaviti na miru. No, ako niste, Moskva će to odmah iskoristiti u svoju korist. Za nekoliko godina, kada se ruska vojska opet obnovi i naoruža, ponovno će nam postati vojna prijetnja.” Aljazeera