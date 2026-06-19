Estetika 10/10, ali bitno da leti

Većina ptičjih krila nije optimizirana za maksimalnu učinkovitost leta - Monitor.hr
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Većina ptičjih krila nije optimizirana za maksimalnu učinkovitost leta

Studija objavljena u časopisu Nature Communications otkriva da većina ptičjih krila nije savršeno prilagođena letu, već je evolucijski ostala na razini “dovoljno dobrog”. Analizom više od tisuću slika krila, istraživači su utvrdili da su najbolju optimizaciju razvili kolibrići i pingvini (koji krila koriste za plivanje), dok čak i vrhunski letači poput albatrosa pristaju na kompromise. Albatros bi s tanjim krilima letio još bolje, ali bi ugrozio ionako nespretno polijetanje i slijetanje radi razmnožavanja. Zato inženjeri moraju pažljivo birati ptice koje im služe kao inspiracija za avione. Mreža


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