OD 3 tisuće do 36 i pol milijuna
Globalni promet avionima od 1924.-2024.
Global flight traffic from 1923 to 2024
— Science girl (@gunsnrosesgirl3) October 1, 2025
Global flight traffic from 1923 to 2024
— Science girl (@gunsnrosesgirl3) October 1, 2025
Dva zrakoplova, Japan Airlinesov Boeing 777 i Finnairov Airbus A350, poletjela su gotovo istodobno iz Helsinkija za Tokio, no različitim rutama – sjevernom i južnom. Iako je Finnair preletio 457 km više, zahvaljujući povoljnim vjetrovima nad Crnim morem, sletio je gotovo sat vremena ranije. Geopolitika je isključila najkraću rutu preko Rusije, pa su se prijevoznici odlučili za alternativne, ali vremenski nepredvidive putove. Bug
Dio odgovora na pitanje „kako ptice lete tako koordinirano i naizgled bez napora?“ leži u preciznim, i prethodno nepoznatim, aerodinamičkim interakcijama, izvještava tim matematičara u nedavno objavljenoj studiji. Njihov proboj proširuje naše razumijevanje divljih životinja – pogotovo ptica – uključujući ribe, koje se kreću u jatima, i može imati primjene u transportu i energiji. Aerodinamičke interakcije u malim jatima ptica pomažu svakom članu da zadrži određeni poseban položaj u odnosu na svojeg vodećeg susjeda, ali veće grupe ometaju učinak koji odvaja članove iz tih položaja i može dovesti do sudara. Za male grupe do otprilike četiri letača, istraživači su otkrili učinak prema kojem svaki član dobiva pomoć od aerodinamičkih interakcija u održavanju svog položaja u odnosu na svoje susjede. Interakcije posredovane strujama između susjeda, zapravo, proljetne sile koje drže svakog člana na mjestu: kao da su vagoni vlaka povezani oprugama. Green
Kada je riječ o njemačkim zračnim lukama, ovog ljeta će pasti i posljednje utvrde “skupih”, redovnih zračnih prijevoznika – npr. u Frankfurtu je dosad udio povoljnih prijevoznika bio jedva 4%, no Ryanair je tamo postavio svoja dva zrakoplova, na štetu njemačke Lufthanse, no njezin Eurowings stiže u luku već sljedećeg ljeta. Novi su i donedavno nedostižan cilj za jeftine aviokompanije bili interkontinentalni letovi, no Norwegian već sada nudi letove “preko bare” za 69 dolara. Deutsche Welle
Airlander 10, hibrid aviona i cepelina te najveća letjelica na svijetu, danas je prvi put napustio hangar u Bedfordshireu u Velikoj Britaniji. Ovo je bio prvi izlet letjelice vrijedne 25 milijuna funti i dugačke čak 92 metra, što je 18 metara duže od najvećeg putničkog zrakoplova. T-Portal
25-godišnji Ben Schlappig jedna je od najvećih zvijezda elitne skupine opsesivnih letača kojima je cilj nadmudriti aviokompanije. Njihov je jedini cilj letjeti besplatno, a vještine koje ih ujedinjuju uključuju talent za pisanje kodova i strast za aviobirokraciju. Dio slave Schlappig duguje svojem blogu, One Mile at a Time – dnevnik na kojem dijeli korisne savjete o umijeću hakiranja avioprijevoza, poznatom kao Hobby, ali i putositnice sa svojih luksuznih putovanja. Rolling Stone
Turistička agencija Mytravel iz Rijeke u svojoj ponudi ima let do ruba svemira u ruskim borbenim zrakoplovima MiG-29 i MiG-31 za 76.000 do 155.800 kuna. Dodatno se plaća pilotsko odijelo s vlatitim imenom (2400kn) i DVD avanture (4800kn). Za sada još nitko nije kupio aranžman. Vlasnik agencije je Bobo Grujičić, glazbenik koji je svirao u Letu 3 i Kojotima. Večernji