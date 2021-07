O mačkama, predsjedniku koji niš ne kuži, plastici i bivšima

Napokon smo i u Hrvatskoj shvatili da ono što je naše zajedničko za korištenje, a morska obala i pomorsko dobro to jesu, treba koristiti upravo kako je zamišljeno – na dobrobit svih. To znači da bez koncesije nitko nema pravo zagraditi plažu niti je koristiti kao privatnu. Nitko nema pravo zatvoriti javni put do obale. Nitko na tisućama ilegalnih mulića, staza i stazica te betoniranih obala nema pravo reći “to je moje”. Nitko nema pravo po plaži svoje ležaljke postaviti tako da ne možemo donijeti svoju ili zabraniti da jedemo svoj sendvič jer, eto, on ima kiosk za prodaju hrane. Nitko nema ni pravo zabraniti da na plažu donesemo svoje piće jer, eto, on prodaje svoje iz kioska. Osim, naravno, ako nema koncesiju za isključivu uporabu – no takvih koncesija je vrlo malo i uvijek se mogu provjeriti u javnom registru, piše kolumnist Goran Vojković za Index, a prenosi ga i Morski.