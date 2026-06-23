Južnije nije nužno tužnije
Velika seoba bogataša: Milijunaši napuštaju Britaniju i Njemačku radi Italije i Grčke
Novo izvješće tvrtke Henley & Partners za 2026. godinu pokazuje da tradicionalna europska utočišta bogataša, poput Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke i Francuske, bilježe odljev imućnih stanovnika zbog poreznih izmjena i ekonomske nesigurnosti. Umjesto njih, milijunaši sve više biraju Cipar, Nizozemsku, Portugal, ali ponajviše Italiju, Grčku i Švicarsku. Italija privlači povoljnim porezima i Milanom kao financijskim središtem, dok Grčka profitira od ukidanja “zlatnih viza” u Španjolskoj. Na globalnoj razini i dalje vode UAE i Singapur, dok čak i bogati Amerikanci sve češće traže alternativni dom u Europi. tportal