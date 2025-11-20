G20 i rastuća nejednakost: bogati sve bogatiji, siromašni sve brojniji - Monitor.hr
Danas (10:00)

Nije bogat tko puno ima, nego tko ne mora objašnjavati G20 zašto nema

G20 i rastuća nejednakost: bogati sve bogatiji, siromašni sve brojniji

Prema analizi Oxfama, nejednakost globalno raste, a 3,8 milijardi ljudi živi ispod granice siromaštva. U zemljama G20 bogatstvo milijardera poraslo je za 2,2 bilijuna dolara u protekloj godini, što bi, prema Oxfamu, bilo dovoljno da se najsiromašniji izvuku iz siromaštva. Od 2015. bogatstvo 3000 milijardera naraslo je za 6,5 bilijuna dolara, na razinu od 14,6% globalnog BDP-a. Oxfam poziva G20 na veće oporezivanje superbogatih i stvaranje međunarodnog tijela za borbu protiv nejednakosti, glavne teme nadolazećeg summita u Johannesburgu. HRT


Slične vijesti

09.10. (13:00)

Kad milijarde idu na zimovanje u Švicarsku

Europa i dalje kipi od milijardera, a Hrvatska ima – jednog i pol

Prema podacima Forbes-a, u svijetu je ove godine više od 3000 milijardera, čije se ukupno bogatstvo procjenjuje na 16,1 bilijun dolara (13,7 bilijuna eura). Europa je dom za više od petine svjetskih milijardera, a Njemačka predvodi s 171 ultrabogatašem.  Slijede Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska, dok Španjolska ima najmanje milijardera među velikim ekonomijama. Najbogatiji Europljanin je Francuz Bernard Arnault, s 152 milijarde eura. Hrvatska pak ima samo jednog milijardera – Rusa s hrvatskom putovnicom, Vasilija Anisimova, vrijednog gotovo dvije milijarde eura. Iako je planirao ulagati u domaće lječilište, završio je, kao i većina milijardi, u – Švicarskoj. tportal

25.06. (16:00)

Plaćanje ulaznice za izlaz

Europske zemlje uvele poreze na imovinu bogatih građana koji sele u porezne oaze

Bogatiji Europljani iz Njemačke ili Norveške (uskoro i Belgije) koji žele preseliti u porezne oaze poput Monaka, Švicarske ili Dubaija sve češće se suočavaju s neočekivanom preprekom, takozvanim, izlaznim porezom. Riječ je o sve popularnijem alatu kojim države nastoje zadržati imućne rezidente ili barem ‘naplatiti’ njihovo bogatstvo prije nego napuste zemlju, piše Bloomberg. Izlazni porezi u pravilu se naplaćuju na nerealizirane kapitalne dobitke, dakle na dobit koju osoba ima na papiru, ali još nije unovčila. Argument država koje ih uvode glasi: riječ je o poštenoj naknadi za sve koristi koje je porezni obveznik imao dok je bio rezident, od infrastrukture do obrazovanja i pravne zaštite. Lider

17.06. (15:00)

Kad 1% pojede tortu, ostalima ostanu mrvice… i račun

Nejednakost: Bogati postaju bogatiji, ali ne u svim dijelovima Europe

U europodručju najbogatijih 10 % kućanstava krajem 2024. posjeduje 57,3 % neto bogatstva, što je porast u odnosu na 2009. godinu. UBS-ovo izvješće otkriva sve veću nejednakost u većini zemalja srednje i istočne Europe, a osobito u Finskoj i Španjolskoj. Belgija je iznimka s padom Gini indeksa, iako stručnjaci upozoravaju na metodološke nedoumice. Uz stagnaciju vrijednosti nekretnina, rast financijskih ulaganja dodatno je povećao koncentraciju bogatstva. Dugoročno, bogati postaju još bogatiji, posebno u državama oslonjenima na tržišta kapitala. Lider

27.08.2023. (21:00)

Dečki, polako, oteto je prokleto

Milijarderi bacili oko na izgorene Havaje

Slobodna Dalmacija - Mještani Kauaija na Havajima Marka Zuckerberga nazvali kolonizatorom koji im pokušava oteti zemlju: protiv njega su potpisali i peticiju

Vlasnici tehnoloških tvrtki i najbogatiji ljudi na svijetu okupirali su dobar dio Havaja svojim velikim imanjima, dok se u isto vrijeme domorodački stanovnici bore kako bi zadržali ono malo zemlje što im je ostalo. Ta borba još se više zahuktala nakon što su požari poharali havajski otok Maui, piše The Verge. Nakon najsmrtonosnijih šumskih požara u povijesti Havaja stanovnici se boje novog potencijalnog otimanja zemlje od strane raznih trgovaca nekretninama u službi milijardera koji bi mogli iskoristiti katastrofu i koji su već počeli okretati brojeve telefona lokalnog stanovništva u potrazi za jeftinim izgorenim zemljištima. “Milijarderi koji dolaze na Maui kupuju velike komade zemlje za svoju, ne znam, sedmu kuću za odmor, a to je bolno za našu zajednicu”, rekla je članica Vijeća okruga Maui Keani Rawlins-Fernandez koja je odrasla na otoku Molokai koji je dio okruga Maui. Lider

23.04.2023. (13:11)

Šuška se, šuška...

Rusija ima 110 milijardera, bogatiji su za 152 milijarde dolara u odnosu na 2022.

Ruski bogataši imaju novu igru: Klade se na Agrokorove obveznice - tportal

Najbogatiji ljudi u Rusiji povećali su za 152 milijarde dolara svoje bogatstvo tijekom prošle godine, potaknuti visokim cijenama prirodnih resursa i oporavivši se od golemog gubitka novca koji su doživjeli neposredno nakon početka rata u Ukrajini, objavio je Forbes Rusija. Popis bi bio duži da se pet milijardera – osnivač DST Globala Yuri Milner, osnivač Revoluta Nikolay Storonsky, osnivač Freedom Financea Timur Turlov i suosnivači JetBrainsa Sergej Dmitriev i Valentin Kipyatkov – nisu odrekli ruskog državljanstva, piše Forbes. Tportal

30.12.2022. (13:29)

U 2022. godini iscrpili se i najbogatiji – smanjilo se ukupno bogatstvo svjetskih milijardera

25.09.2021. (01:30)

Njemački milijunaši prebacuju imovinu u Švicarsku

Moguć zaokret ulijevo na nedjeljnim parlamentarnim izborima u Njemačkoj uplašio je tamošnje milijunaše, koji premještaju imovinu u Švicarsku. Naime, boje se da bi socijaldemokrati iz SPD-a, ljevičari u Die Linkeu i zeleni mogli na politički dnevni red vratiti uvođenje poreza na bogatstvo i povećanje poreza na nasljedstvo. Nijedna zemlja nema više inozemne imovine od Švicarske, a u 2020. priljev je znatno ojačao, slijevajući se na račune velikih banaka, poput UBS-a, Credit Suissea i Juliusa Baera. Index

19.09.2019. (22:30)

Kisela kiša ekstremne desnice

Klimatska kriza izaziva ekstremne vremenske nepogode, i ekstremnu politiku

Guardian ima dva odlična članka o klimi – prvi je o tome kako će rast razine mora, dezertifikacija i učestale vremenske nepogode poticati iseljavanje velikog broja ljudi van granica svojih država, što će otvarati vrata ljudima koji žele iskoristiti politiku mržnje. Drugi je o tome kako super-bogataši ispuštaju daleko više štetnih plinova svojim jahtama, privatnim avionima i održavanjem svojih velikih kuća.

12.05.2019. (09:30)

Malo prefarbati fasadu

Multimilijunaši u strahu od socijalizma, što predlažu?

U Los Angelesu je održana konferencija o prosperitetu Instituta Milken na kojoj su multimilijunaši pričali o gospodarstvu i čuvanju svog bogatstva te je dio njih priznao da je sustav koji ih je posljednjih tridesetak godina učinio suludo bogatima neodrživ na dugu stazu. Plaše se da dolazi klasna borba i socijalizam pa su predlagali razna rješenja: viši porezi za bogate, filantropija, bolje strukovno obrazovanje financirano s više državnog novca (Ivanka Trump smislila), odricanje od dijela bogatstva u korist društva itd. T-Portal
Global Conference 2019 | Milken Institute