Nije bogat tko puno ima, nego tko ne mora objašnjavati G20 zašto nema
G20 i rastuća nejednakost: bogati sve bogatiji, siromašni sve brojniji
Prema analizi Oxfama, nejednakost globalno raste, a 3,8 milijardi ljudi živi ispod granice siromaštva. U zemljama G20 bogatstvo milijardera poraslo je za 2,2 bilijuna dolara u protekloj godini, što bi, prema Oxfamu, bilo dovoljno da se najsiromašniji izvuku iz siromaštva. Od 2015. bogatstvo 3000 milijardera naraslo je za 6,5 bilijuna dolara, na razinu od 14,6% globalnog BDP-a. Oxfam poziva G20 na veće oporezivanje superbogatih i stvaranje međunarodnog tijela za borbu protiv nejednakosti, glavne teme nadolazećeg summita u Johannesburgu. HRT