Veliki Gatsby, mali moral
‘Veliki Gatsby’ danas je sinonim za raskošne zabave, šampanjac i blještavilo, ali to je jedno od mnogih pogrešnih tumačenja romana
Skoro stoljeće nakon što je oživio u Fitzgeraldovoj mašti, taj tragični romantik postao je simbol doba jazza, ekstravagantnih djevojaka i beskrajnih zabava. Njegovo ime danas krasi sve od luksuznih hotela do brendova kolonjskih voda, pa čak i sendviča nazvanog po njemu. No sve to stoji u ironičnom kontrastu s njegovim pravim likom: Gatsby nije samo šarmantni domaćin, nego i krijumčar, prevarant i opsesivni sanjar – prije poznat kao James Gatz – čiji se ‘američki san’ na kraju raspada u nasilju i besmislu. Ako i utjelovljuje mogućnosti tog sna, istodobno pokazuje njegove granice, piše BBC. tportal