Pet zvjezdica za pet mrtvih piksela
“Lajk”, prvi roman Srđana Dragojevića crnohumorna je cinična i nježna priča o društvenim mrežama, smrti, pubertetu i harmoničnoj balkanskoj disonanci
Zamislite pokojnu influencericu koja proganja djecu, a o kojoj piše čovjek koji je psiholog, redatelj i član obitelji koja se ne šali kad kaže da će vas prijaviti Centru. To je, ukratko, “Lajk” Srđana Dragojevića. Radnja je smještena u luksuzni hotel na dalmatinskoj obali, izgrađen na mjestu bivšeg socijalističkog dječjeg odmarališta. Već u toj činjenici krije se veliki dio poetike ovog romana – mjesto gdje su se djeca učila bratstvu i jedinstvu sada je rezervirano za bogate koji bježe od djece. Ironija, naravno, nije slučajna. Lajk je knjiga koju biste trebali pročitati ako volite crni humor, ako mrzite influencere, čak i ako ih volite ili ste jedan od njih pa vam treba ogledalo. Zvonimir Šikić za Ideje.