Danas (22:00)

Pet zvjezdica za pet mrtvih piksela

“Lajk”, prvi roman Srđana Dragojevića crnohumorna je cinična i nježna priča o društvenim mrežama, smrti, pubertetu i harmoničnoj balkanskoj disonanci

Zamislite pokojnu influencericu koja proganja djecu, a o kojoj piše čovjek koji je psiholog, redatelj i član obitelji koja se ne šali kad kaže da će vas prijaviti Centru. To je, ukratko, “Lajk” Srđana Dragojevića. Radnja je smještena u luksuzni hotel na dalmatinskoj obali, izgrađen na mjestu bivšeg socijalističkog dječjeg odmarališta. Već u toj činjenici krije se veliki dio poetike ovog romana – mjesto gdje su se djeca učila bratstvu i jedinstvu sada je rezervirano za bogate koji bježe od djece. Ironija, naravno, nije slučajna. Lajk je knjiga koju biste trebali pročitati ako volite crni humor, ako mrzite influencere, čak i ako ih volite ili ste jedan od njih pa vam treba ogledalo. Zvonimir Šikić za Ideje.


Danas (16:00)

Piši globalno, prosi lokalno

Književnost je prestala biti isključivo stvar talenta i postala je borba za pozornost

Suvremena književnost nastaje u procjepu između tržišnih pritisaka i državnih potpora, dok se autori za vidljivost bore na društvenim mrežama, često neovisno o nakladnicima. Iako je sustav demokratiziran lakšim izdavanjem, nestali su globalni bestseleri, a pozornost čitatelja fragmentirana je utjecajem algoritama. Domaći pisci suočavaju se s novim izazovom: globalizacijom i mladom generacijom koja sve više čita na engleskom jeziku. Književna vrijednost tako se neprestano nadmeće s trendovima s TikToka, dok budućnost nacionalnih književnosti ovisi o prilagodbi novim digitalnim navikama i infrastrukturnim ulaganjima. HRT

20.03. (13:00)

Kad jedna slika kaže tisuću riječi, a pisac doda još dvije tisuće

Foto-fikcija: Književnost koja odbija ostati samo na papiru

Tekst istražuje fascinaciju “foto-fiktivnom” književnošću – žanrom u kojem fotografije nisu puki ukras, već aktivni sudionici priče koji potvrđuju ili potkopavaju tekst. Autor predstavlja devet ključnih djela, od kultnog Michaela Ondaatjea do suvremenih dobitnika nagrada poput Justina Torresa. Ove knjige koriste arhivske snimke, Polarolide i “pronađene” fotografije kako bi istražile queer povijest, obiteljske traume, kolonijalizam i mitsku granicu između istine i fikcije. Spoj riječi i slike stvara napetost koja čitatelja vraća dječjem čuđenju slikovnica, ali s dubinom i složenošću vrhunske književnosti za odrasle. Electric Literature

11.03. (09:18)

Tisuće autora objavilo “praznu” knjigu u znak prosvjeda protiv AI koji koristi njihova djela

26.01. (15:00)

Više skrolanja, manje listanja

Post-literarno društvo: kad algoritmi čitaju bolje od nas

Američki novinar Nicholas Carr upozorava na rađanje „post-literarnog društva“ u kojem knjige, književnost i humanističke vrijednosti gube utjecaj pred STEM elitom Silicijske doline. Primjeri poput Sama Bankman-Frieda ilustriraju kulturu koja smatra čitanje zastarjelim, dok digitalna revolucija i AI smanjuju sposobnost duboke koncentracije i kreativnosti. Generativni AI nudi parodiju stvaralaštva, zamjenjujući tradiciju statistikom i algoritmima, dok kultura brze informacijske potrošnje potiče površnost i neznanje. Ipak, Carr ostavlja tračak nade: čak i u zatvoru, SBF može ponovno otkriti vrijednost dubokog čitanja i ljudskog izraza. Bug

21.01. (00:00)

Popis koji više govori o svijetu nego o ukusima

Godišnji izbor Bookse: knjige koje su ih razvalile (i sastavile) u 2025.

Booksin izbor za 2025. otkriva snažan konsenzus: književnost se vraća stvarnosti, ali bez iluzija. Poezija i proza reagiraju na rat, migracije, fašizaciju, tehnologiju i intimne lomove. Izdvajaju se Faruk Šehić i Davor Ivankovac u poeziji otpora, Percival Everett (James) i Paul Lynch (Prophet Song) u politički urgentnoj prozi, te Krasznahorkai, Bužarovska i Claire Keegan kao autori koji nemilosrdno seciraju društvo kroz pojedinca. Zajednički nazivnik? Ogoljen jezik, etička napetost i književnost koja ne umiruje, nego budi. Booksa

27.12.2025. (22:00)

Bijeg od stvarnosti, uz fantasy romantiku i novi set bojica

Najprodavanije knjige: kriminalistički romani, fantasy i psihološki trileri, uz iznenađujući povratak bojanki za odrasle

The Guardian je objavio koje su najprodavanije knjige ove godine u Ujedinjenom Kraljevstvu: Na vrhu ljestvice našao se novi roman Richarda Osmana The Impossible Fortune, peti nastavak iz serijala Thursday Murder Club / Klub istražitelja ubojstava četvrtkom, koji je prodan u više od 390 tisuća primjeraka u tvrdom uvezu. Među najprodavanijima naslovima dominiraju serijali, posebice u žanrovima krimića i „romantasyja”, dok su snažan interes zabilježili i naslovi za mlade i odrasle čitatelje s posebnim književnim svjetovima. Što se tiče književne fikcije, publika je posegnula za romanima koji obrađuju teme bijega i intimnih priča, dok publicistika i self-help i dalje bilježe visoku prodaju, osobito naslovi koji se bave osobnim razvojem i mentalnim zdravljem. Sve popularnije bojanke odražavaju potrebu za opuštanjem i odmakom od ekrana, što upućuje na širi trend potrage za jednostavnijim i smirujućim oblicima kreativnosti. Booksa

10.11.2025. (13:00)

Knjige, mirisi tiskare i malo svemira u svemu tome

Interliber 2025: od Dantea i Zappe do Keanua Reevesa i Tolkienovih vila

Ovogodišnji Interliber (11.–16. studenog) donosi pravu knjišku gozbu: novi prijevod Kantove Kritike čistoga uma (Matica hrvatska), Marasovu Božanstvenu komediju s Doréovim drvorezima (Školska knjiga), Zappinu autobiografiju Frank Zappa glavom i bradom (Sandorf), te Reevesovu i Miévillovu Knjigu iz drugog svijeta (Lumen). Ljubitelji fantastike dobit će Viteza Sedam Kraljevina i Pad Gondolina, a putopisci Dunavski blues. Među svježim iznenađenjima su i Makłowiczev Café Museum, Yuzukijev Maslac te Hopkinsovi memoari Dobro smo ispali, mali. tportal

30.10.2025. (00:00)

Još da PTA snimi film prema romanu, gdje bi nam bio kraj

Ustaše u raljama postmodernizma: Thomas Pynchon u svoj novi roman ubacio Kraljevinu Jugoslaviju i lekciju o pozdravu ZDS

Shadow Ticket” se ove godine čekao nestrpljivije nego inače: uoči izlaska iz tiska u kinima je zaigrala bjesomučno hvaljena “Jedna bitka za drugom” P. T. Andersona, snimljena prema motivima Pynchonovog “Vinelanda”, pisac je visoko kotirao na kladionicama za Nobela, a i ovo bi mu, s obzirom na to da je napunio 88 godina, lako mogao biti posljednji roman. I onda on u njega stavi ustaše. Kažem vam, zavjera.

Ako Thomas Pynchon i ne kuje zavjere protiv Hrvatske – znaju svi koji su ga čitali – onda nevjerojatne, uvrnute urote redovno pokreću radnju njegovih romana. Pa je tako i ona epizoda iz logora za obuku ustaških terorista samo jedan od narativnih krakova kojima tipično pinčonovska priča poput neke pomahnitale hobotnice grabi čitaoca s raznih strana.

Svega tu ima: tajanstvenih podmornica i golemih cepelina, Kraljevine Jugoslavije i kokaina, lampadofilije (to bi bilo seksualno uzbuđenje pri pogledu na lampu) i Međunarodnog sindikata radnika u industriji sira, “Hitlernazionale” (to je pak pjesma koju na melodiju “Internacionale” Führeru pjevaju nacisti) i nečega što se zove Gesichtsröhre ili u prijevodu Face-Tube, a u osnovi predstavlja nacistički prototip Facebooka iz tridesetih godina prošlog stoljeća… Boris Postnikov za Novosti

05.10.2025. (01:00)

Od klika do Pekinga – kad ti se karijera pretvori u Excel tablicu

Vid Barić u „Pismima iz Pekinga“ razotkriva propast novinarstva i vlastite demone

Vid Barić, bivši novinar i aktualni PR-ovac, u romanu Pisma iz Pekinga (Mozaik knjiga, 2025.) briše granicu između života i literature. Autofikcijskom pričom o umoru, cinizmu i propasti novinarstva pretvorenog u tvornicu klikova, protagonist – Vid Barić – bježi u Kinu tražeći novi jezik otpora. Knjiga je i intimna kronika ljubavnih i profesionalnih lomova te portret generacije između nostalgije i rezignacije. Autor priznaje da i dalje najviše žali za izgubljenim novinarstvom, dok „rudarenje sadržaja“ ostavlja onima snažnijima. tportal

26.09.2025. (22:00)

Osmi povjerenik splitskog duha

Renato Baretić – pisac optimizma, pristojnosti i dobrote

Na 8. Mediteranskom festivalu knjige Kruno Lokotar, Jurica Pavičić i Alida Bremer odali su počast Renatu Baretiću, nedavno preminulom piscu i novinaru. Posebno je istaknut njegov najpoznatiji roman Osmi povjerenik, koji je postao simbol optimizma i književni fenomen, ali i kasniji romani poput Pričaj mi o njoj i Hotel Grand. Bremer je govorila o izazovima prevođenja, a Pavičić o njihovom dugom prijateljstvu. Lokotar je podsjetio na uredničku suradnju i početni uspjeh. Svi su se složili da je Baretić bio autor sklon eksperimentu, ali i čovjek humora, pristojnosti i topline. Jutarnji