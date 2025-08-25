Krimić s porukom

'Usta puna mora' potvrđuju Juricu Pavičića u punoj autorskoj zrelosti - Monitor.hr
‘Usta puna mora’ potvrđuju Juricu Pavičića u punoj autorskoj zrelosti

U zemlji u kojoj kriminalistički roman nikada nije imao dugu ni bogatu tradiciju Jurica Pavičić izgradio je opus koji stoji gotovo osamljeno. Njegov novi roman ‘Usta puna mora’ možda je i vrhunac toga opusa: zgusnut, filmičan i napet, a istodobno nemilosrdna studija o šutnji, mitovima i prešućenim zločinima na kojima se podiže kolektivno sjećanje. Naravno da Pavičić i ovdje, iza kriminalističkog okvira, upisuje komentar suvremenosti. Junak koji je doživio ‘smrt novina’, a tvrdoglavo ne odustaje od rituala čitanja svakako je simbol šire društvene tranzicije – erozije novinarske profesije (koju i sam utjelovljuje) u društvu koje se odreklo institucije istine – u kojemu se zrcali duboka osobna nostalgija pisca za postojanjem vjere u poziv, i smisla. Gea Vlahović za tportal.


Gdje komedija počinje, stvarnost se ogleda

Srpski redatelj udahnuo je novi život legendarnim komičarima i stvorio političko kazalište koje se istodobno smije i reže

Juha braće Marx Kokana Mladenovića, čija je premijera bila 2. lipnja u zagrebačkom kazalištu Komediji, upravo je takva predstava: strukturiran poput živahnog mehanizma iz nijemog filma ali s jasno osmišljenim ritmom i intonacijom, prvi autorski projekt poznatog srpskog redatelja u teatru na Kaptolu provokativan je hommage nadrealnom humoru slavne braće Marx, patchwork slapsticka, vodvilja, kabaretskog gega, groteske i lucidnog humora koji neugodnom lakoćom razobličuje naš politički i društveni trenutak uz eksploziju bučne glumačke energije koja pršti kreativnošću. Kokan Mladenović doista zna kako stvoriti subverziju u svijetu u kojem ništa stvarno ne boli. tportal