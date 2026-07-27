Modni detalj svakog vlogera

Na PetaPixelu su testirali devet bežičnih mikrofonskih sustava podijeljenih u dvije kategorije. U naprednoj klasi s unutarnjim snimanjem i cijenom oko 300 dolara isprobao je Rode Wireless Pro, Insta360 Mic Pro, Hollyland Lark Max 2, DJI Mic 3, Saramonic Ultra i Sennheiser Profile. U povoljnijoj kategoriji od 100 do 150 dolara testirao je Saramonic Air, Hollyland Lark M2S i Rode Wireless Micro. Zbog vrhunske kvalitete zvuka i umjerene redukcije šuma, kao najbolji napredni model istaknuo je Insta360 Mic Pro uz svoj vjerni Rode Wireless Pro, dok je u budžetnoj klasi pobijedio iznenađujuće kvalitetni Saramonic Air.