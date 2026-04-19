Posjetiti je sad dok se još može
Venecija bi se u budućnosti zbog porasta razine mora mogla suočiti s potrebom preseljenja
Venecija, koja se nalazi u laguni i pod zaštitom je UNESCO-a, suočava se s učestalijim poplavama već više od 150 godina. Prošlog ljeta snažne oluje preplavile su sustave odvodnje i pretvorile gradske ulice u bujice. Posebno teška situacija bila je 2019. godine, kada su poplave odnijele dva života i prouzročile štetu od stotina milijuna eura, uključujući i baziliku sv. Marka. Kako bi se zaštitila ova 900 godina stara građevina, 2023. su postavljene staklene barijere i pokrenut plan obnove vrijedan 3,3 milijuna eura, no ona je i dalje izložena utjecaju plime, piše Euronews. Prema procjenama, već kod porasta razine mora od 0,5 metara – što bi se moglo dogoditi do 2100. čak i uz niske emisije – bit će potrebni nasipi (dike), čija bi izgradnja koštala između 500 milijuna i 4,5 milijardi eura. No, porast mora iznad 4,5 metara, što bi moglo uzrokovati preseljenje grada, stanovnika i kulturne baštine, očekuje se tek nakon 2300. godine. N1