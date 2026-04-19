Posjetiti je sad dok se još može

Venecija bi se u budućnosti zbog porasta razine mora mogla suočiti s potrebom preseljenja

Venecija, koja se nalazi u laguni i pod zaštitom je UNESCO-a, suočava se s učestalijim poplavama već više od 150 godina. Prošlog ljeta snažne oluje preplavile su sustave odvodnje i pretvorile gradske ulice u bujice. Posebno teška situacija bila je 2019. godine, kada su poplave odnijele dva života i prouzročile štetu od stotina milijuna eura, uključujući i baziliku sv. Marka. Kako bi se zaštitila ova 900 godina stara građevina, 2023. su postavljene staklene barijere i pokrenut plan obnove vrijedan 3,3 milijuna eura, no ona je i dalje izložena utjecaju plime, piše Euronews. Prema procjenama, već kod porasta razine mora od 0,5 metara – što bi se moglo dogoditi do 2100. čak i uz niske emisije – bit će potrebni nasipi (dike), čija bi izgradnja koštala između 500 milijuna i 4,5 milijardi eura. No, porast mora iznad 4,5 metara, što bi moglo uzrokovati preseljenje grada, stanovnika i kulturne baštine, očekuje se tek nakon 2300. godine. N1


Venecija od ulaznica zaradila 5,4 milijuna eura (koštaju 5-10 eura)

Prihodi im tonu kao sam grad

Masovni turizam u Veneciji: Izgubljeni ljudi koji samo šeću, voze se gondolama i ništa ne kupuju

Vjerujem da je ovo problem koji pogađa cijelu Italiju. Moji dobavljači mi kažu da je situacija slična i u Milanu i drugim velikim gradovima. Ovdje, na Trgu svetog Marka, više se nitko ni ne zaustavlja da pogleda izloge. Preplavljuju nas mase ljudi s obale koji ujutro dođu turističkim autobusima i popodne se vrate, a da zapravo i ne znaju gdje su bili. Kriza je zahvatila i luksuzni sektor. To vidim po tome što gotovo nitko više ne prolazi s vrećicama iz dizajnerskih trgovina, što je prije bilo uobičajeno. Uostalom, i hotelijeri i ugostitelji žale se na pad prometa. Osobno sam vidio obitelji kako dijele jednu porciju tjestenine ili jedno piće. Stvaraju se redovi pred javnim fontanama jer se više ne kupuje ni voda u boci. Pitam se, gdje su nestali oni pravi gosti, zainteresirani za kulturu, oni koji gradu zaista nešto donose? – Pita se šef udruge trgovaca, predloživši da se uvede ulaznica za turiste od 100 eura po osobi. Index

It needs a little lift

Talijanski inženjer ima ideju kako spasiti Veneciju od potonuća: treba je ‘podići’

U posljednjih stotinu godina potonula je za oko 25 centimetara, a prosječna razina mora od 1900. porasla je za gotovo 30 centimetara. Plima postaje sve viša i češća kako klimatska kriza jača pa grad tone oko dva milimetra godišnje zbog prirodnog slijeganja tla. Međutim talijanski inženjer smatra da bi se Venecija mogla podići te da je to ključ za njezin spas, piše CNN. Dok talijanska vlada trenutno troši milijune eura godišnje na podizanje brana koje blokiraju visoke plime, ovaj profesor hidrologije i hidrauličkog inženjerstva sa Sveučilišta u Padovi predlaže da se ubrizgavanjem vode duboko ispod nje podigne morsko dno na kojem leži Venecija. Tako bi se grad mogao podići za 30 centimetara, vjeruje. tportal

Slavni, politika, seks i druge intrige... gospodo, crveni tepih je prostrt

Danas kreće filmski festival u Veneciji, koji bi mogao nadmašiti onaj u Cannesu

Crveni tepih se u Veneciji postavlja po 81. put i tu će ostati od 28. kolovoza do 7. rujna 2024. Festival želi pokazati zašto će biti najveći, najvažniji i jednostavno najcool filmski festival godine. A ovo su razlozi: zvijezde više ne štrajkaju i vraćaju se u velikom broju, najavljen je dolazak holivudskih superzvijezda. Venecija je odavno zamijenila Cannes kao lansirna rampa za oskarovce, a program uključuje i neke od politički najrelevantnijih filmova i dokumentaraca godine, koji će zasigurno pridonijeti javnoj raspravi. Osim političkih teškaša, na najstarijem filmskom festivalu na svijetu očekuje se i “prilično vruća atmosfera” s nekolicinom erotskih ostvarenja. A ne nedostaje i poslastica za ljubitelje trač rubrika, kažu na DW.

Rijeka Po, najdulja u Italiji, ima 61% manje vode nego što je uobičajeno za ovo doba godine

U Veneciji presušili kanali. Gondole, vodeni taksiji i hitna pomoć ne mogu ploviti

Presušili kanali u Veneciji

Višetjedno suho zimsko vrijeme izaziva zabrinutost da Italiju očekuje nova suša nakon one velike ljetos s obzirom na to da je u Alpama palo manje od polovice uobičajene količine snijega, upozoravaju znanstvenici i organizacije za zaštitu okoliša. Upozorenja su objavljena u trenutku u kojem je razina mora u Veneciji, koju obično najviše muče poplave, neuobičajeno niska pa gondole, vodeni taksiji i hitna pomoć ne mogu ploviti slavnim kanalima. Probleme u Veneciji objašnjava se kombinacijom faktora kao što su izostanak kiše, visok tlak zraka, pun Mjesec i morske struje. Tportal

Pandemija je završila...

Venecija će od 2023. naplaćivati ulaz u grad tri do deset eura jednodnevnim posjetiteljima

Svrha sustava plaćenih rezervacija nije ograničiti broj turista u povijesnom središtu, već potaknuti dio posjetitelja da grad posjećuju u manje popularno doba godine kada će cijena rezervacije biti manja. “Započet ćemo s eksperimentalnom fazom tijekom koje rezervacije neće biti obavezne, već opcionalne” i bit će besplatne. Posjetitelji koji prenoće u Veneciji i već plaćaju takozvani turistički porez, neće morati plaćati naknadu za rezervaciju. Ulazak posjetitelja u središte grada kontrolirat će se na autobusnom i željezničkom kolodvoru, dvama glavnim punktovima kojima turisti stižu u grad. Poslovni

Neš' ti mjere, za Dubrovačke zidine ulaznica dođe 200 kn pa su svejedno dupkom pune

Venecija je prvi grad u svijetu koji od 2022. naplaćuje ulaz u grad

Venecija će postati prvi grad na svijetu koji će turistima naplaćivati ​​ulaznicu. Naime, u lipnju 2022. godine primjenjivat će jedinstvenu mjeru zaštite od prekobrojnih turista. Lokalne vlasti smatraju da će ovo pomoći u hvatanju u koštac s prenapučenošću grada turistima, pogotovo u uskim uličicama i poznatim kanalima. Planovi za naplatu ulaza u grad prvi su put osmišljeni 2019., ali su stavljeni na čekanje prošle godine kada je pandemija zaustavila međunarodna putovanja . Gradski zastupnici u Veneciji odobrili su nove mjere i predložili da startaju od ljeta 2022. godine. Ulaznice bi se kretale između 3 i 10 eura po osobi, a bile bi tek jedna od nekoliko mjera predloženih za kontrolu razine turizma. Morski

Hoće li Sveti Marko napokon ostati suh?

U Veneciji najzad zaživio kontroverzni projekt koji bi trebao ublažiti posljedice skorašnje oluje

MOSE  (Modulo Sperimentale Elektromeccanico – eksperimentalni elektromehanički modul) osmišljen je 1984, a trebao je biti upogonjen 2011., no svjetlo dana dočekao je tek ove godine. Projekt vrijedan više milijardi eura trebao bi Veneciju zaštititi od plima visokih do tri metra te je postavljen pred nadolazeću oluju kako bi se spriječilo goleme poplave, “aqua alte”, koje svake godine opustoše grad. Jutarnji list

 