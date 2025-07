Iako je Općina pokrenula neke mjere, kažu da su još 2021. aktima zabranili gradnju spojenih apartmanskih jedinica. No čim se pročulo da će stupiti na snagu, općina je zaprimila 97 novih zahtjeva za građevinsku dozvolu, a njih su morali izdati prema starim pravilima. U Medulinu se zato i dalje gradi, a općina vodi borbu s investitorima. Iz turističke zajednice pak kažu da mjesto nije preizgrađeno, a turisti dolaze na mjesto gdje su razni režimi zaštite prirode. No, pitanje je što će se dogoditi ako će se i dalje dirati u prostor. U mnogim odredištima za masovni turizam diljem Europe već se nešto dogodilo. Prosvjedi protiv masovnog turizma – od Tenerifa, preko Mallorce i Barcelone do Venecije. HRT