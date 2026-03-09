Obično se dogodi da kad vidimo kišu, odmah odustajemo od vožnje i to je to. Idemo kad se vrijeme popravi, a do tad smo uglavnom nezadovoljni jer nismo bili nigdje, a dan prolazi… Rješenje postoji, a prvo su blatobrani. Obavezno prednji, dok se stražnji stavlja po izobru, preporučljivo u kombinaciji s vodopropusnim hlačama. U vrijeme kada je promjenjivo vani dobro je imati gume s nešto rjeđim čepovima te da su veći od onih za suho vrijeme. Ne moraju biti isključivo za blato gume, ali moraju imati to u svom opisu. Razlika u gripu i vožnji je ogromna. Okretanje pedala mora biti jednolično, bez naglih pokreta i nagle pomjene ritma jer će vam tada proklizati stražnji kotač i stat ćete. Dobro je pripaziti i na tlak u gumama, koji nije dobro imati jednakog cijele godine. Biker