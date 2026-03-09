Zamisli da s neba padaju dijamanti...
Video: Na planetima u Sunčevom sustavu pada različita kiša
Rain on different planets
pic.twitter.com/SF7Tkewz8e
— Science girl (@sciencegirl) March 9, 2026
Rain on different planets
pic.twitter.com/SF7Tkewz8e
— Science girl (@sciencegirl) March 9, 2026
Porozni asfalt razlikuje se od konvencionalnog po izostavljanju finih agregata, što ostavlja otvorene šupljine i omogućuje propusnost vode. Čvrstoća se postiže dodavanjem vlakana ili polimernog veziva. Koristi se na cestovnim prilazima, parkiralištima i u novim stambenim zonama, smanjujući rizik od poplava i nakupljanja vode na površini. Osim funkcionalnosti, pruža trajnost i ekološki doprinos boljem odvodnjavanju. Revija HAK
Beživotna pustinja Atacama u Čileu toliko je nalik Marsu da se u njoj redovito snimaju holivudski filmovi, a i NASA ondje testira svoje instrumente prije nego što ih pošalje u misije na Mars. Ljubitelji astronomije često dolaze u ovu pustinju kako bi promatrali zvjezdano nebo, a ondje je 2013. postavljen i najveći teleskop na svijetu ALMA. Unatoč iznimno sušnoj klimi, postoje područja u pustinji Atacama gdje uspijevaju alge, lišajevi i kaktusi, a zbog morske magle zvane camanchaca, koja dolazi s Tihog oceana, osigurale su si potrebnu vlagu. Lokalno stanovništvo ovu maglu također na domišljate načine koristi kako bi “izvlačili” vodu iz zraka za za piće ili zalijevanje svojih vrtova. Green
Sahara, jedno od najsušnijih mjesta na Zemlji, doživljava neuobičajene kišne padavine, s pet puta više oborina nego što je uobičajeno za rujan. Kiša, koja inače rijetko dolazi u jesen, pokazuje promjene u globalnom klimatskom sustavu. Trenutno su pogođeni dijelovi Malija i Mauritanije, gdje su kiše popraćene meteorološkim snimkama koje prikazuju kretanje kišnih oblaka. Takvi vremenski uvjeti u Sahari su rijetki, ali rastući znakovi klimatskih promjena čine ih sve češćima. tportal
Kiša, kao prvo, dolazi od riječi kysja, što je vezano uz pridjev kiseo, za razliku od slatke vode iz izvora. (Kisela kiša bi stoga čisto tehnički bio pleonazam!) Nadalje, kiša pada iz oblaka, a ni to nije ništa dobro. Kad se tkogod naoblači, znamo, onda se smrkne, a ako ste ikada dočekali prolom oblaka vani, znate zašto za koga snuždenoga kažemo da je pokisao. Kao pokisla kokoš! Kad smo kod toga, možda vam je palo napamet i da naoblačiti se ima veze s oblačiti se u smislu ‘obući se’. Imalo bi smisla, budući da se nebo zaista nekako ‘zaogrnulo’ oblacima. Ipak, obući (se) dolazi jotacijom od praslavenskoga obuti, dok je oblak iz praslavenskoga *obolkъ i vezano je uz vući. Kao da krpu prevučete preko neba, da ne kažemo pokrov (mrtvački). Sat lingvistike u režiji lokalnog portala.
Obično se dogodi da kad vidimo kišu, odmah odustajemo od vožnje i to je to. Idemo kad se vrijeme popravi, a do tad smo uglavnom nezadovoljni jer nismo bili nigdje, a dan prolazi… Rješenje postoji, a prvo su blatobrani. Obavezno prednji, dok se stražnji stavlja po izobru, preporučljivo u kombinaciji s vodopropusnim hlačama. U vrijeme kada je promjenjivo vani dobro je imati gume s nešto rjeđim čepovima te da su veći od onih za suho vrijeme. Ne moraju biti isključivo za blato gume, ali moraju imati to u svom opisu. Razlika u gripu i vožnji je ogromna. Okretanje pedala mora biti jednolično, bez naglih pokreta i nagle pomjene ritma jer će vam tada proklizati stražnji kotač i stat ćete. Dobro je pripaziti i na tlak u gumama, koji nije dobro imati jednakog cijele godine. Biker
Budući da je voda osnova života, nije neobično da je moramo piti da bismo preživjeli, a zbog njene sveprisutnosti ni ne čudi da većina europskih jezika dijeli isti korijen riječi za vodu: proto-indoeuropski *wódr̥. Otuda sveslavenska voda, njemački Wasser, švedski watten, pa čak i keltski uisce/uisge. Romanski jezici imaju drugačiji, ali jednako star PIE korijen *hékʷeh, odakle lat. aqua. Kad smo kod kiše, tu su južnoslavenski štokavski jezici pomalo usamljeni jer se riječ izvodi iz *kysja, vezano uz pridjev kiseo, dok je u većini drugih slavenskih jezika u pitanju praslavenski korijen dъždь pa je onda recimo u poljskome deszcz, u slovenskome dež, nekima podravskim govorima dežđ… Sat lingvistike u režiji lokalnog portala
Znatnije količine kiše, veće od 30 litara po četvornome metru, zabilježene su jučer i noćas u gotovo svim područjima Hrvatske, a najveće količine – preko 70 litara u manje od 24 asta, izmjerene su u središnjoj Hrvatskoj, posebice na zagrebačkome području, te u zapadnoj Slavoniji. Ponegdje je od ponedjeljka ujutro do utorka ujutro palo više kiše nego tijekom prosječnog rujna, dok je u Daruvaru postavljen rujanski rekord s 87 litara kiše po četvornome metru, a u Velikoj Gorici postavljen je rekord za bilo koji mjesec – palo je čak 95,6 litara po četvornome metru! Inače, ostatak tjedna sunčano i toplije – nešto još kiše u četvrtak. HRT…