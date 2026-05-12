Život na skliskom terenu
Najkišovitija mjesta za život na Zemlji: Dva grada u Indiji, po jedan u Kolumbiji, Kamerunu i Ekvatorijalnoj Gvineji
Dok većina nas traži zaklon pri prvoj kapi, stanovnici mjesta poput indijskog Mawsynrama i Cherrapunjija žive pod godišnjim potopom od preko 11.000 mm oborina. Ovi rekorderi, uz kolumbijski Tutunendo te afričku Urecu i Debundschu, prilagodili su se ekstremnoj vlazi inovacijama poput “živih mostova” od korijenja drveća i bambusovih kabanica. Iako ovi krajevi nude nevjerojatnu bioraznolikost i bujno zelenilo, život u njima je izazovan zbog klizišta i stalne vlage. Mental Floss