Video: Luna park za ribice - Monitor.hr
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Da im ne bude dosadno

Video: Luna park za ribice


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Morski svijet u srcu Genove: Kako izgleda najduži akvarij u Europi?

19.05.2024. (19:00)

Zen ribizam

Na Baškoj se nalazi prvi otočni akvarij – dobro mjesto za naučiti nešto novo, ali i za psihički odmor

Akvarij je poput muzeja, ali – sa živim eksponatima. Istraživanja potvrđuju da promatranje morskog svijeta umirujuće djeluje na ljudsku psihu. Želite li se opustiti, potražite, kažu, plavu sobu. Bašćanski akvarij održava se uz pomoć 150 crpki i 23 hladnjaka. Na 200 četvornih metara smješteno je 20-ak akvarija, no iako nije velik, riječ je o delikatnom poslu koji traži 24 – satnu brigu. Nestane li noću struja ili iskoče osigurači – sva bi riba do jutra uginula, a to je tek dio priče i potrebnih ulaganja. Možda je to razlog što ih u Hrvatskoj ima malo. Ipak, podmorski svijet našeg Jadrana zaslužuje jedan impozantni akvarijski kompleks – koji još uvijek čekamo. HRT

08.07.2015. (11:20)

Karlovac: Počela gradnja KAquariuma – niza bazena sa 150 živućih slatkovodnih ribljih vrsta Europe; investicija vrijedna 36,6 milijuna kuna, 98,7% iz EU fonda