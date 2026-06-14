Dobrodošao kući
Video: Promotivni film hrvatskog turizma s Johnom Malkovichem u glavnoj ulozi
U Alexandriji je održano veliko promotivno događanje „CROATIA IN THE GAME“ kojim su Ministarstvo turizma i sporta, HTZ i HNS uoči Svjetskog prvenstva 2026. predstavili adute hrvatskog turizma na ključnom američkom tržištu. Premijerno je prikazan novi promotivni film “CROATIA – I hear it’s beautiful“ s Johnom Malkovichem u glavnoj ulozi i pod kreativnom palicom producenta Petea Radovicha. Uz sportske legende poput Luke Modrića, Zlatka Dalića i Tonija Kukoča, događanje je okupilo brojne uglednike. Ministar Glavina i direktor Staničić istaknuli su rast američkog tržišta od preko 30% u odnosu na 2019. godinu te uvođenje 440 izravnih letova. SeeBIZ
- Znameniti američki glumac rođen je 9. prosinca 1953. godine u gradiću Christopheru u američkoj državi Illinois. Otac mu je bio podrijetlom Hrvat iz Ozlja. Prezime Malković zabilježeno je u selu Korušci pokraj Ozlja još pri prvom popisu stanovništva iz 1598. godine (24 sata)