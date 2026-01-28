Već tri i pol milijuna robota radi po svijetu, mnogo njih obavlja poslove za koje su ljudi iz ovog ili onog razloga nesposobni ili nezainteresirani. Predviđa se da će u kombinaciji s automatizacijom i razvojem umjetne inteligencije upotreba robota posve promijeniti proizvodne procese. Ljudi će, kažu, raditi s distance, a roboti će odrađivati radne sate u tvornicama, uredima, pa i operacijskim dvoranama. Razvija se tako udaljeni rad za brojne poslove. Iako se telemedicina na Zapadu razvija već nekoliko desetljeća, prošle je godine prvi put korištena u Kini kad je kirurg iz bolnice u Šangaju obavio operaciju zamjene koljena na daljinu. Ameri su to izveli još prije 22 godine, ali tada nisu imali u vidu širu primjenu, već za specifične pothvate, poput jedne od mogućih metoda za liječenje astronauta u svemiru. Lider