Video: Robotska mikrokirurgija na djelu - Monitor.hr

Slične vijesti

09.01. (18:00)

Zbogom štakama, dobrodošao algoritmu

Tech Radar: Kako je AI unaprijedio kirurgiju u Hrvatskoj

Umjetna inteligencija (AI) donijela je revolucionarne promjene u hrvatsku kirurgiju, a njezina primjena u ortopediji služi kao izvrstan primjer napretka: AI pomaže u operativnim zahvatima – nakon AI asistirane ugradnje endoproteze koljena pacijenti “staju na noge” već sutradan – AI omogućuje preciznu analizu anatomije svakog pacijenta putem magnetske rezonance cijele noge. Umjesto univerzalnih metoda, sustav izračunava specifičnu arhitekturu zgloba, roboti izrađuju personalizirane šablone i instrumente koji se koriste isključivo za tog pacijenta, što eliminira potrebu za standardnim alatima. I sami zahvati su manje invazivni… Bug

16.07.2025. (14:00)

Tehnologija kuha i operira, a mi gledamo u tanjur i trbuh s istom nevjericom

Kuhanje i operiranje na daljinu: Kad robot peče steak i vadi žuč

Humanoidni roboti sve uspješnije ulaze u sfere koje su dosad bile rezervirane za ljude – od kuhanja do kirurgije. Kineski Dobot Atom precizno priprema steakove na daljinu pomoću VR sustava i haptičke tehnologije, dok na Johns Hopkinsu robotski kirurg samostalno uklanja žučne mjehure bez ljudske pomoći. Oba slučaja pokazuju koliko su strojevi postali osjetljivi, prilagodljivi i autonomni – i koliko se brzo briše granica između korisne asistencije i potpune zamjene čovjeka u složenim zadacima. Bug

27.03.2023. (16:00)

Bitno da internet veza ne pukne

Rad na daljinu: Ništa čudno ako pacijenta u Bruxellesu operira kirurg u Zagrebu

Već tri i pol milijuna robota radi po svijetu, mnogo njih obavlja poslove za koje su ljudi iz ovog ili onog razloga nesposobni ili nezainteresirani. Predviđa se da će u kombinaciji s automatizacijom i razvojem umjetne inteligencije upotreba robota posve promijeniti proizvodne procese. Ljudi će, kažu, raditi s distance, a roboti će odrađivati radne sate u tvornicama, uredima, pa i operacijskim dvoranama. Razvija se tako udaljeni rad za brojne poslove. Iako se telemedicina na Zapadu razvija već nekoliko desetljeća, prošle je godine prvi put korištena u Kini kad je kirurg iz bolnice u Šangaju obavio operaciju zamjene koljena na daljinu. Ameri su to izveli još prije 22 godine, ali tada nisu imali u vidu širu primjenu, već za specifične pothvate, poput jedne od mogućih metoda za liječenje astronauta u svemiru. Lider

29.06.2017. (11:55)

Dvije kile odjednom

Rijeka: Prvi put u isto vrijeme višestruka operacija smanjenja kilaže

Na KBC-u Rijeka dva pacijenta s prekomjernom težinom podvrgnuta su barijatrijskim zahvatima, kirurškim operacijama kojima liječe pacijente s prekomjernom težinom. Bio je ovo prvi takav zahvat u Hrvatskoj, ali i šire, u kojem u jednom činu zapravo napravljeno više zahvata – najprije je maknuta podesiva vrpca iz želuca, a potom odstranjen tumor stijenke želuca. Operaciju je vodio doajen hrvatske barijatrijske kirurgije dr. Miroslav Bekavac Bešlin iz KBC-a Sestre milosrdnice. Novi list

26.06.2015. (08:13)

Šansa za rezanje je šansa za izlječenje

Kirurzi laserima odstranili mentalnu bolest

Psihijatri i neuroznanstvenici počeli su podržavati rezanje mozga kao opciju liječenja mentalnih bolesti – zahvat je sofisticiran, “bolesni” dio mozga (nije uvijek posve mali – može biti i veličine polovine čajne žličice) odstranjuje se laserom, a kirurzi ovdje prepoznaju uspjeh. Zahvat se čini sličnim lobotomiji, no liječnici kažu da je daleko delikatniji, pribjegava mu se samo kad pacijent nije odgovorio na barem tri različita lijeka, i tvrde da je procedura uspješna. Wired