Kirurški precizno
Video: Robotska mikrokirurgija na djelu
microsurgery robot stitches up a corn kernel
Showing millimeter-level precision
pic.twitter.com/VKvmt5sPgo
— Science girl (@sciencegirl) January 28, 2026
Umjetna inteligencija (AI) donijela je revolucionarne promjene u hrvatsku kirurgiju, a njezina primjena u ortopediji služi kao izvrstan primjer napretka: AI pomaže u operativnim zahvatima – nakon AI asistirane ugradnje endoproteze koljena pacijenti “staju na noge” već sutradan – AI omogućuje preciznu analizu anatomije svakog pacijenta putem magnetske rezonance cijele noge. Umjesto univerzalnih metoda, sustav izračunava specifičnu arhitekturu zgloba, roboti izrađuju personalizirane šablone i instrumente koji se koriste isključivo za tog pacijenta, što eliminira potrebu za standardnim alatima. I sami zahvati su manje invazivni… Bug
Humanoidni roboti sve uspješnije ulaze u sfere koje su dosad bile rezervirane za ljude – od kuhanja do kirurgije. Kineski Dobot Atom precizno priprema steakove na daljinu pomoću VR sustava i haptičke tehnologije, dok na Johns Hopkinsu robotski kirurg samostalno uklanja žučne mjehure bez ljudske pomoći. Oba slučaja pokazuju koliko su strojevi postali osjetljivi, prilagodljivi i autonomni – i koliko se brzo briše granica između korisne asistencije i potpune zamjene čovjeka u složenim zadacima. Bug
Već tri i pol milijuna robota radi po svijetu, mnogo njih obavlja poslove za koje su ljudi iz ovog ili onog razloga nesposobni ili nezainteresirani. Predviđa se da će u kombinaciji s automatizacijom i razvojem umjetne inteligencije upotreba robota posve promijeniti proizvodne procese. Ljudi će, kažu, raditi s distance, a roboti će odrađivati radne sate u tvornicama, uredima, pa i operacijskim dvoranama. Razvija se tako udaljeni rad za brojne poslove. Iako se telemedicina na Zapadu razvija već nekoliko desetljeća, prošle je godine prvi put korištena u Kini kad je kirurg iz bolnice u Šangaju obavio operaciju zamjene koljena na daljinu. Ameri su to izveli još prije 22 godine, ali tada nisu imali u vidu širu primjenu, već za specifične pothvate, poput jedne od mogućih metoda za liječenje astronauta u svemiru. Lider
Na KBC-u Rijeka dva pacijenta s prekomjernom težinom podvrgnuta su barijatrijskim zahvatima, kirurškim operacijama kojima liječe pacijente s prekomjernom težinom. Bio je ovo prvi takav zahvat u Hrvatskoj, ali i šire, u kojem u jednom činu zapravo napravljeno više zahvata – najprije je maknuta podesiva vrpca iz želuca, a potom odstranjen tumor stijenke želuca. Operaciju je vodio doajen hrvatske barijatrijske kirurgije dr. Miroslav Bekavac Bešlin iz KBC-a Sestre milosrdnice. Novi list
Psihijatri i neuroznanstvenici počeli su podržavati rezanje mozga kao opciju liječenja mentalnih bolesti – zahvat je sofisticiran, “bolesni” dio mozga (nije uvijek posve mali – može biti i veličine polovine čajne žličice) odstranjuje se laserom, a kirurzi ovdje prepoznaju uspjeh. Zahvat se čini sličnim lobotomiji, no liječnici kažu da je daleko delikatniji, pribjegava mu se samo kad pacijent nije odgovorio na barem tri različita lijeka, i tvrde da je procedura uspješna. Wired