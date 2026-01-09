Zbogom štakama, dobrodošao algoritmu
Tech Radar: Kako je AI unaprijedio kirurgiju u Hrvatskoj
Umjetna inteligencija (AI) donijela je revolucionarne promjene u hrvatsku kirurgiju, a njezina primjena u ortopediji služi kao izvrstan primjer napretka: AI pomaže u operativnim zahvatima – nakon AI asistirane ugradnje endoproteze koljena pacijenti “staju na noge” već sutradan – AI omogućuje preciznu analizu anatomije svakog pacijenta putem magnetske rezonance cijele noge. Umjesto univerzalnih metoda, sustav izračunava specifičnu arhitekturu zgloba, roboti izrađuju personalizirane šablone i instrumente koji se koriste isključivo za tog pacijenta, što eliminira potrebu za standardnim alatima. I sami zahvati su manje invazivni… Bug