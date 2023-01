“Vraćamo se na pretpandemijske brojke. Sve naše članice potvrđuju kako im je prodaja skijaških aranžmana za novu sezonu na razini ili čak nešto bolja nego 2019. godine, uglavnom nikome nije lošija. Cijene aranžmana u prosjeku su veće za deset do 15 posto u odnosu na proteklu godinu, poskupjeli su i smještaj i skijaške propusnice”, potvrdio je u četvrtak Tomislav Fain, predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA) i vlasnik zadarske turističke agencije “Terra Travel”. Omiljene destinacije tradicionalno su one u Sloveniji, Austriji i Italiji, ali zanimanja ima i za Francusku i Bosnu i Hercegovinu. Iako se godinama “hrvatskim skijaškim tjednom” smatrao drugi tjedan siječnja, sada je zbog zimskih školskih praznika, za većinu to prvi tjedan siječnja. Slobodna